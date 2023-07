Union offenbar vor Leihe von Chelsea-Shootingstar Fofana

Union Berlin rüstet sich weiter für die erstmalige Teilnahme an der Champions League: Stürmer Mikkel Kaufmann kommt vom FC Kopenhagen (2,7 Millionen Euro Ablöse), Mittelfeldspieler Alex Kral per Leihe von Spartak Moskau und US-Nationalspieler Brenden Aaronson ebenfalls per Leihe von Leeds United. Nun haben die Berliner nach Informationen der Bild und von Sky offenbar sogar einen Shootingstar des FC Chelsea an der Angel: David Datro Fofana. Auch der Stürmer soll ausgeliehen werden, heißt es. Der Deal könnte schon in den kommenden Tagen über die Bühne gehen.

Fofana war dem FC Chelsea 12 Millionen Euro wert

Bei Chelsea kam der Ivorer nach seinem Wintertransfer vom norwegischen Erstligisten Molde FK für umgerechnet 12 Millionen Euro bisher nicht zum Zug. Nur drei Einsätze hatte der 20-Jährige. Dabei kam er mit den besten Empfehlungen nach London ...

Fofana, der 2021 vom ivorischen Klub Abidjan City FC zu Molde wechselte, spielte eine starke Saison in Norwegen. Auch dank seiner 15 Tore in 24 Liga-Einsätzen krönte sich Molde 2022 zum Meister und löste den FK Bodø/Glimt ab. Bei Union Berlin könnte Fofana nun die für seine Entwicklung dringend benötigte Spielzeit erhalten.