Union-Trainer Fischer attackiert Bonucci & Co.: „Das geht so nicht“

Die vierte Pflichtspielniederlage in Folge hat Trainer Urs Fischer von Union Berlin am Samstag die Stimmung verhagelt. Der sonst so friedfertige Schweizer kritisierte sein Team nach der 0:2-Pleite gegen die TSG Hoffenheim so heftig wie selten zuvor: „Das geht so nicht. Du darfst in der Bundesliga nicht 45 Minuten herschenken“, schimpfte der Coach. Fischer musste sich sogar zurückhalten, nicht noch kritischer zu werten: „Viel mehr will ich lieber nicht sagen. Ich bin doch ein bisschen angefressen“, berichtete der 57-Jährige.

„Das gilt auch für Leo“: Fischer-Kritik auch an Bonucci

In seiner Wut machte Fischer sogar vor einer Legende nicht halt. Überraschungs-Transfer Leonardo Bonucci gab im Alter von 36 Jahren und 145 Tagen sein Bundesliga-Debüt, fiel aber direkt negativ auf. Mit einem Zupfer hatte der langjährige italienische Nationalspieler Hoffenheims Stürmer Andrej Kramaric (21. Minute) zu Boden gerissen und einen Elfmeter verschuldet. Auch beim zweiten Gegentor durch Maximilian Beier (38.) kam der Routinier einen Schritt zu spät. „Die erste Halbzeit geht so nicht. Wir waren einfach nicht da“, wütete der Union-Trainer und schob hinterher: „Das gilt auch für Leo.“

Fischer appellierte an seine Spieler, „eine solche Phase“ von vier Niederlagen auszuhalten. Zuletzt gingen die Partien gegen RB Leipzig (0:3), den VfL Wolfsburg (1:2), die Champions-League-Premiere bei Real Madrid (0:1) und nun das Heimspiel gegen Hoffenheim allesamt verloren. „Da gilt es, als Gesamtes rauszukommen. Wenn man von Entwicklung spricht, muss man auch mal zwei Schritte zurück machen, um wieder einen nach vorne gehen zu können“, sagte der Trainer.