Nationalspieler Robin Gosens wechselt von Inter zu Union Berlin

Jetzt ist es offiziell: Robin Gosens wechselt von Inter Mailand in die Bundesliga und schließt sich Union Berlin an. Bei den Köpenickern, die die vergangene Saison auf dem vierten Platz beendeten und somit kommende Spielzeit in der Champions League spielen, unterschreibt der deutsche Nationalspieler Berichten zufolge einen Vertrag bis 2028.

In der Bundesliga kann sich Gosens im Hinblick auf die Heim-EM 2024 sicherlich eher für Bundestrainer Hansi Flick empfehlen als in Mailand, wo er in der abgelaufenen Saison zwar auf 49 Einsätze kam, davon allerdings nur 16-mal in der Startelf stand. Dabei erzielte er vier Treffer.

Für den 29-Jährigen ist es die erste Profi-Station in Deutschland. Seine Anfänge im Profibereich machte der 16-malige deutsche Nationalspieler 2015 in den Niederlanden bei Heracles Almelo, ehe er zwei Jahre später in die Serie A zu Atalanta Bergamo wechselte. Von dort zog er im Januar 2022 schließlich weiter zu Inter, für die er in insgesamt 58 Spielen auf dem Platz stand.