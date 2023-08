Union Berlin vorerst ohne Becker - Operation bei Doekhi

Stürmer Sheraldo Becker wird Union Berlin vorerst fehlen. Der 28-Jährige habe sich beim 4:1 bei Darmstadt 98 am Samstag am rechten Bein verletzt und falle aus, wie der Bundesliga-Spitzenreiter am Montag mitteilte. Becker war in der 64. Spielminute ausgewechselt worden. Er hatte sich nach einer Aktion an den Oberschenkel gegriffen.

In der gleichen Partie erlitt Abwehrspieler Danilho Doekhi einen Jochbeinbruch. Er sei inzwischen operiert worden, erklärten die Berliner. Der 25-Jährige war unmittelbar nach seinem Kopfballtreffer zum 4:1 von Gegenspieler Clemens Riedel im Gesicht getroffen worden. Doekhi wurde behandelt, spielte die Partie aber zu Ende. Über die Ausfallzeiten machte Union wie üblich keine Angaben. Beide Profis waren zuletzt auch von anderen Vereinen umworben worden. Die Wechselfrist endet am kommenden Freitag.

Bereits einen Tag zuvor erfährt Union bei der Auslosung der Gruppenphase, gegen welche Mannschaften es in der ersten Champions-League-Saison der Vereinsgeschichte geht. Das nächste Bundesliga-Spiel der Köpenicker steht am kommenden Sonntag gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig auf dem Programm.