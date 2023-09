Gosens warnt enttäuschte Unioner: „Wir dürfen nicht nach Madrid fahren, um ...“

Es könnte alles so schön sein: Am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) absolviert Bundesligist Union Berlin sein erstes Champions-League-Spiel der Vereinsgeschichte – und dann auch noch bei Real Madrid im legendären Bernabéu-Stadion. Doch ausgerechnet jetzt steckt der Hauptstadtklub in einer Mini-Krise: Union tritt die Reise mit zwei Liga-Niederlagen in Folge (1:2 beim VfL Wolfsburg am Samstag, 0:3 gegen RB Leipzig vor zwei Wochen) im Gepäck an. Eine schwere Last vor dem Traum-Duell? Sommer-Neuzugang Robin Gosens hat nach der Pleite in Wolfsburg angekündigt, seinen Teamkollegen mental helfen zu wollen.

„Ich werde natürlich versuchen, die Jungs zu unterstützen“, versprach der deutsche Nationalspieler bei Sky. Gosens, der einst für Atalanta Bergamo spielte und mit Inter Mailand in der vergangenen Saison im Champions-League-Finale stand, ist mit 28 Einsätzen hinter Leonardo Bonucci (84) der Union-Spieler mit den meisten Spielen in der Königsklasse. Neben den beiden Stars besitzen nur neun weitere Berlin-Profis über CL-Erfahrung. Der Rest betritt in Madrid Neuland: „Ich werde sie jetzt nicht vom Träumen abhalten, sondern werde versuchen, beruhigend auf sie einzuwirken und vor allem Selbstvertrauen einzutrichtern. Das ist ganz, ganz wichtig“, sagte Gosens. Vor allem nach den jüngsten Bundesliga-Auftritten.

Gosens warnt Union-Mitspieler: „Nicht nur rumstaunen“ bei Real Madrid

Gleichzeitig warnte der 29-Jährige seine enttäuschten Union-Mitspieler aber auch: „Wir dürfen nicht nach Madrid fahren, um irgendwie Zuschauer zu sein und nur rumzustaunen. Das können wir dann nach dem Spiel machen“, so Gosens. Während der Partie müssten alle Mitspieler „versuchen, das Bestmöglichste aus dem Spiel herauszuholen, um möglichst gut auch in die Champions-League-Saison zu starten.“

Besser als in die Bundesliga, wo Union mit zwei Niederlagen und zwei Siegen nach vier Spieltagen Tabellenachter ist. „Heute überwiegt erstmal die Enttäuschung“, sagte Robin Knoche mit Blick auf die Pleite in Wolfsburg. Der Union-Profi freue sich zwar trotzdem auf das Spiel am Mittwoch, „aber im Moment ärgert mich eher das Ergebnis heute“.