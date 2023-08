Gosens glänzt mit Doppelpack: Wie der DFB-Star seinen „perfekten Tag“ erlebte

Auf die Frage von Ulli Potofski reagierte Robin Gosens verdutzt: Ob der neue Star-Spieler von Union Berlin wahrgenommen habe, dass Bundestrainer Hansi Flick und DFB-Sportdirektor Rudi Völler beim 4:1-Erfolg von Union Berlin zum Start in die Spielzeit beim SV Darmstadt 98 auf der Tribüne gesessen hatten, wollte der Sky-Reporter wissen. „Das ist ehrlich gesagt eine neue Info für mich. Deswegen hatte ich keinen Grund, nervös zu sein, weil ich es gar nicht wusste“, sagte Gosens und lachte. Und zum Lachen hatte er allen Grund: Der Start in seinen wahr gewordenen „Traum“ von der Bundesliga hätte kaum besser verlaufen können.

Erst gab der 29-Jährige beim 4:1-Erfolg von Union Berlin zum Start in die Spielzeit gegen Mainz 05 ein gelungenes Heim-Debüt, am Samstag feierte der Außenspieler nun seine Startelf-Premiere für seinen neuen Arbeitgeber aus Berlin – und wie. Keine fünf Minuten war das Duell mit Aufsteiger Darmstadt 98 alt, da glänzte Gosens zum ersten Mal im neuen Dress als Torschütze. Dabei machte der vom italienischen Spitzenklub Inter Mailand verpflichtete Schienenspieler Lust auf mehr: In typischer, kämpferischer Manier verschaffte sich der 16-malige deutsche Nationalspieler im Zentrum Platz, schirmte den Ball robust ab und schloss per Flachschuss aus rund 18 Metern zur Führung ab (4. Minute).

In der 36. Minute traf Gosens dann per Kopfball – ein Doppelpack im zweiten Spiel für Union, der Gosens „sehr, sehr glücklich“ gemacht habe, wie er bei Sky nach der Partie sagte. „Man kann für mich persönlich heute von einem perfekten Tag sprechen.“ Zumal sein neuer Klub trotz Unterzahl – Leeds-Leihgabe Brenden Aaronson (21.) sah früh Gelb-Rot – einen deutlichen Sieg einfuhr: „Einstand als Starter in der Bundesliga, ein 4:1-Sieg in Unterzahl, zwei Tore von mir selber. Ich glaube viel mehr geht nicht, ehrlich gesagt“, so der DFB-Star überglücklich.

Für Gosens war ein erfolgreicher Arbeitstag in der 84. Minute beendet. Für ihn kam Jerome Roussillon in die Partie. Nach der Partie sei er nun „sicherlich kaputt“, gab der ehemalige Spieler der Serie A zu. Vor allem, weil er als Neuzugang auch im Training Gas gebe. „Ich bin jeden Tag hart am Malochen, um in die Automatismen reinzukommen“, erklärte Gosens. „Da hilft sehr stark, dass wir ein Team, eine Familie, haben, die mir hilft, mich zu integrieren.“ Ob er in zwei Wochen auch wieder der DFB-Familie für die anstehenden Testspiele gegen Japan (9. September) und Frankreich (12. September) angehört? Der Bundestrainer wird den Top-Auftritt des Außenbahnspielers auf jeden Fall wahrgenommen haben.