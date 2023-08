Union macht bei Bonucci-Verhandlungen offenbar Fortschritte

Union Berlin befindet sich im Rennen um den langjährigen italienischen Nationalspieler Leonardo Bonucci weiter in aussichtsreicher Position. Nachdem zuletzt berichtet worden war, dass sich ein Wechsel des Innenverteidigers von Juventus Turin zu Lazio Rom anbahne, heißt es aus Italien nun, dass die Verhandlungen zwischen Union in den Verhandlungen mit dem 36-Jährigen Fortschritte erzielt habe. Nach Angaben des Transferexperten Fabrizio Romano liege die Entscheidung nun beim Spieler, ob er sich den Köpenickern anschließen wolle. In den Planungen von Juventus spielt der Routinier trotz eines bis 2024 gültigen Vertrages keine Rolle mehr.

Union hatte sich bislang nicht öffentlich zu der Personalie geäußert. Geschäftsführer Oliver Ruhnert hatte vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Mainz 05 am vergangenen Sonntag (4:1) allerdings betont, dass man im Abwehrzentrum noch Handlungsbedarf sehe. „Wir haben immer gesagt, dass wir noch einen Innenverteidiger wollen. Das ist auch nach wie vor so, das haben wir auch den Jungs gesagt, dass das auf der Zugangsseite noch unser Wunsch ist bis zum Ende der Transferperiode. Ob es dann klappt, wird man sehen, aber zumindest ist das die Idee“, erklärte der Manager, der in diesem Sommer mit den Verpflichtungen von Robin Gosens und Kevin Volland bereits Ausrufezeichen auf dem Spielermarkt setzte.

Was Bonucci bei Union Berlin einbringen würde

Mit Bonucci würden die Berliner, die in dieser Saison erstmals in ihrer Klubgeschichte in der Champions League antreten, jede Menge Erfahrung hinzugewinnen. Der Europameister bestritt in seiner Laufbahn 502 Pflichtspiele für Juventus und gewann mit dem Klub unter anderem neunmal die italienische Meisterschaft. Sollte sich Bonucci für einen Transfer zu Union entscheiden, würde er erstmals in seiner Laufbahn im Ausland spielen.

