Unruhe bei Ajax Amsterdam: Vertrag mit Kapitän Tadic aufgelöst

Nach fünf gemeinsamen Jahren gehen Dusan Tadic und Ajax Amsterdam getrennte Wege. Der niederländische Spitzenklub kommunizierte die Vertragsauflösung des Leistungsträgers und Kapitäns am Freitagabend. Der Kontrakt des 34-Jährigen im Klub wäre eigentlich noch bis 2024 gültig gewesen. Ajax hätte damit dem Wunsch des Spielers entsprochen, heißt es in der Vereinsmitteilung.

Über die Gründe des Weggangs machten die Niederländer keine Angaben. Medienberichten zufolge soll Tadic allerdings mit der Kaderstrategie des Hauptstadtklubs unzufrieden gewesen sein, hätte nach einer durchwachsenen Saison, in der Ajax als Tabellendritter die Titelverteidigung in der Eredivisie deutlich verpasste, mehr Qualität in der Mannschaft gefordert. Auch die Entscheidung, nicht mit Johnny Heitinga und stattdessen mit Maurice Steijn als Cheftrainer in die neue Saison zu gehen, soll Tadic nicht gefallen haben.

Klar ist, dass Ajax den Offensivspieler nur ungern ziehen lässt. „Die Tatsache, dass er geht, ist ein unglaublicher Verlust für Maurice Steijn und seine Mitarbeiter. Wir hätten ihn gerne behalten, aber wir respektieren seine Bitte und wünschen ihm viel Alles Gute für den Rest seiner Karriere“, sagte Ex-Bundesliga-Manager Sven Mislintat, Technischer Direktor des Klubs.

Tadic hatte sich Ajax im Sommer 2018 angeschlossen, kam vom FC Southampton in die Niederlande. Gleich in seiner Debütsaison wurde er zum niederländischen Spieler des Jahres gekürt. Insgesamt kommt er im Ajax-Trikot auf 241 Einsätze, in denen ihm 105 Tore gelangen. Zudem gewann er drei nationale Meisterschaften und zwei Mal den niederländischen Pokal. „Seit seiner Ankunft im Jahr 2018 hat er gezeigt, wie wichtig er für die Mannschaft ist und dass er ein echter Anführer ist, sowohl auf als auch neben dem Platz“, lobte Mislintat.

Dusan Tadic: Ajax-Rückkehr als Trainer?

Der 98-malige serbische Nationalspieler selbst gestand ebenfalls, dass ihm der Abschied „schwer“ falle. „Ich glaube jedoch, dass dies der richtige Moment ist. Ich denke, dass es nicht nur für mich, sondern auch für den Verein richtig ist, einen Neuanfang zu wagen“, so Tadic, der eine Rückkehr nach seiner aktiven Karriere in Aussicht stellt. „Die Erfolge, die wir bei Ajax erlebt haben, und die Erfolge, die wir gefeiert haben, geben mir ein unbeschreibliches Gefühl, das ich in meiner Karriere noch nie zuvor erlebt habe. Ich möchte mich bei allen Fans für die wundervolle Zeit bedanken, die ich hier hatte. Wenn es nach mir geht, dann ist das kein endgültiger Abschied. Ich werde für immer ein Ajax-Spieler bleiben und hoffe, bald nach Amsterdam zurückzukehren, in einer anderen Rolle als Trainer“, ergänzte der Offensivmann.