﻿So geht Hockey unter Wasser

Heidelberg/Uchte. Über Lea Witte ließen sich im Grunde zwei Geschichten erzählen: Lea Witte, die Orthoptistin und Lea Witte, die Nationalspielerin im Unterwasser-Hockey. Im Folgenden wird sich dieser Text mit der Sportlerin befassen, dennoch soll auch das Geheimnis um den weitgehend unbekannten Begriff der Orthoptik kurz aufgelöst werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Orthoptik ist ein Gesundheitsfachberuf, der sich auf die Untersuchung und Behandlung von Sehstörungen, insbesondere von Schiel- und Augenbewegungsstörungen, spezialisiert hat. Lea Witte geht diesem Beruf an der Universitätsklinik Heidelberg nach.

Nun liegt beiden potenziellen Witte-Geschichten tatsächlich eine Basis zugrunde. Denn hätte Lea Witte nicht 2016 in Heidelberg ihre Ausbildung aufgenommen, wäre sie womöglich niemals an diesen an Exotik kaum zu überbietenden Sport namens „Unterwasser-Hockey“ geraten.

Der Anfang kam mit dem Unterwasser-Rugby

Grundsätzlich kommt Lea Witte aus dem sportlichen Mainstream. In Uchte bei Hannover aufgewachsen, spielte sie acht Jahre Fußball, hatte als Mitglied in der DLRG aber bereits Kontakt zum nassen Milieu. Und irgendwie verdichtete sich 2016 mit dem Beginn ihrer Ausbildung der Wunsch, „irgendwas mit Schwimmen“ zu machen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Unterwasser-Rugby kannte ich bereits von der Uchter DLRG-Ortsgruppe“, erzählt die 26-Jährige im Gespräch, „da hatte ich auch schon mal mitgemacht.“ In Heidelberg traf sie dann erstmals Leute, die mit Kappe, Ohrenschutz, Mundschutz, Schnorchel, Flossen, Handschuh, einem kleinen Schläger und einem Puck ins Wasser steigen. „Das war für mich etwas ganz Neues und hat mich sofort gecatcht.“

Lea Witte gehört zum Nationalteam bei der Weltmeisterschaft im Unterwasser-Hockey in Australien. © Quelle: Montage: Schwiersch

Der große Spaß am Spiel hatte zunächst einmal zwischenmenschliche Gründe. In der illustren Runde mit weitgehend gleichaltrigen Männern und Frauen fühlte sich Witte auf Anhieb wohl, „das war eine gemischte Mannschaft und man hat mir erstmal alles gezeigt.“ Der Klub, unter dessen Dach die Sportart stattfand, war der Tauchclub Octopus – kurz TCO – Weinheim, rund 20 Kilometer von Heidelberg entfernt.

Der Puck beim Unterwasser-Hockey ist 1,3 Kilogramm schwer

Beim Unterwasser-Hockey geht es zunächst einmal darum, das Runde ins Eckige zu bekommen. Es gilt, den rund 1,3 Kilogramm schweren, mit Blei beschwerten und deshalb stets zu Boden sinkenden Puck mittels Schläger, der entfernt an einen hölzernen Kochlöffel erinnert, in das ebenfalls am Boden befindliche Tor des Gegners zu befördern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei muss man naturgemäß gegen Widerstände ankämpfen: den Widerstand durch das Wasser und die arg begrenzte Tauchdauer bedingt durch das physiologisch vorgegebene Lungenvolumen der Aktiven. Das wiederum führt dazu: „Man muss sich Taktik und Strategie vorher überlegen“, sagt Lea Witte. „Wir müssen uns blind vertrauen und unsere Spielzüge immer wieder einstudieren.“

Im Geiste können demnach die schönsten Spielzüge entstehen, doch alles ist für die Katz, wenn der Drang nach Sauerstoff den angreifenden Spieler vom Puck löst und damit dem Gegner das Spielgerät überlässt.

Lea Witte mit kompletter Ausstattung. © Quelle: Witte

Eine Metallstange für die Schiedsrichter

Unterwasserhockeyspieler bewegen sich vornehmlich am Grund des Beckens, schieben den Puck mit dem „Stick“ vor sich her, „Flicken“ nennt sich das Schießen des Spielgeräts. Sechs Akteure bilden ein Team – drei Abwehrspieler, ein Mittelfeldspieler („Center“) und zwei Stürmer. Alle Spieler tragen an der Stick-Hand zur Sicherheit einen Handschuh, um im Eifer des Gefechts Verletzungen vorzubeugen.

Das Ganze wird überwacht von drei Schiedsrichtern im Wasser und am Beckenrand, die wiederum hauen im Falle des Falles auf eine Metallstange, um sich bemerkbar zu machen; auch über eine Unterwassertröte können sich die Schiris bemerkbar machen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lea Witte (links, Nummer 12) kämpft um den Puck. © Quelle: Witte

Unverzichtbar: Furchtlosigkeit unter Wasser

Das Problem des Sportvereins: Es gab 2016 noch gar keinen ordentlichen Spielbetrieb in Deutschland. Erst 2017 startete eine bundesweite Liga mit weiteren Teams aus München, Berlin, Hannover, Köln und Elmshorn bei Hamburg. Liga-Spieltage finden seitdem in komprimierter Form an den jeweiligen Standorten statt, um allzu ausufernde Reiserei durch die Republik zu minimieren. Aktuell steht der TCO Weinheim als Rekordmeister im Geschichtsbuch des Unterwasser-Hockeys, Wittes Team gewann den Titel 2017, 2018 und in diesem Jahr.

In den Vereinen gibt es quasi keine Grenzen. Hier spielen Frauen und Männer aller Altersklassen gemeinsam, jeder ist willkommen. Eine gute Schwimmtechnik erleichtert den Zugang, heißt es, zudem hilft eine gewisse „Furchtlosigkeit“ unter Wasser. Zwar ist Unterwasser-Hockey kein Kontaktsport, trotzdem kann es im Gewühl natürlich zu Berührungen kommen.

Das aktuelle Frauen-Nationalteam. Rechts: Bundestrainer Nathan Peall. © Quelle: Witte

Unterwasser-Hockey existiert schon länger auf der Sport-Landkarte Deutschlands. Den Anfang machten einige Unterwasser-Rugbyspieler der Giessener Hochschulmannschaft, die 1996 erstmals Unterwasser-Hockey spielten. Seit 1998 ist Unterwasser-Hockey offizieller Wettkampfsport des Verbandes Deutscher Sporttaucher. Deutsche Nationalmannschaften haben seitdem an Europa- und Weltmeisterschaften teilgenommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lea Witte gehört zum zwölfköpfigen WM-Kader

Zu diesem erlauchten Kreis gehört mittlerweile auch Lea Witte. 2019 wurde sie erstmals in den erweiterten Kader berufen, nun freut sich die 26-Jährige auf ihren ersten echten internationalen Wettkampf; nach einem Trainingslager im Februar erhielt sie die frohe Kunde. Sie gehört zum zwölfköpfigen Kader, der vom 18. bis 30. Juli an der Weltmeisterschaft in Gold Coast bei Brisbane in Australien teilnehmen wird.

Nach den Corona-Jahren und dem ebenso in 2022 ausgefallenen World Cup in der Türkei „haben wir alle zwölf uns sehr über die Nominierung gefreut“, sagt Lea Witte. 13 Länder werden dort um den Titel spielen, Deutschland gehört (noch) zu den Teams aus dem hinteren Bereich. Witte: „Die Erfahrung zeigt, dass wir um Platz zehn mitspielen werden.“ Zu den Favoriten zählen Neuseeland, Großbritannien und auch Kolumbien.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Lea Witte und ihre Mitstreiter freuen sich, dass es seit diesem Jahr erstmals eine größere finanzielle Unterstützung durch den Verband Deutscher Sporttaucher gibt. Allerdings müssen die Spieler für ihre Reise ans andere Ende der Welt einen finanziellen Eigenanteil beisteuern. „Der Spagat zwischen Beruf und Leistungssport ist für uns alle eine große Herausforderung. Nichtsdestotrotz sind wir alle mit Feuer und Flamme dabei.“

Zudem umgibt die „Unterwasser-Exoten“ eine gewisse Neugier. Beim befreundeten Tauchclub Hannover schaute schon mal ein Team des NDR vorbei. Und die Frauen-Nationalmannschaft um Lea Witte durfte ihren Sport bereits vor einem Millionenpublikum vorstellen: als Gäste im „Fernsehgarten“ des ZDF.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige