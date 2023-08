Zverev bei US Open ohne Losglück – Koepfer und Hanfmann gegen Top-Duo

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat bei der Auslosung für die am kommenden Montag beginnenden US Open kein großes Glück gehabt. Der 26 Jahre alte Hamburger trifft in der ersten Runde des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres auf den Australier Aleksandar Vukic, immerhin die Nummer 51 der Welt.

Sollte Zverev in New York die Auftakthürde überstehen, könnte er in der zweiten Runde auf Davis-Cup-Kollege Daniel Altmaier treffen, der sich dafür vorher aber gegen den Franzosen Constant Lestienne durchsetzen muss. Das mit Abstand schwerste Los aus deutscher Sicht erwischte Dominik Koepfer, der in der ersten Runde dem an Nummer eins gesetzten Wimbledon-Sieger und Titelverteidiger Carlos Alcaraz gegenübersteht. Auch Yannick Hanfmann hat mit dem Weltranglisten-Sechsten Jannik Sinner aus Italien ein höchst undankbares Los erwischt.

Siegemund nur noch einen Sieg von Qualifikation entfernt

Bei den Frauen tritt die 36-jährige Tatjana Maria als deutsche Nummer eins zunächst gegen die Kroatin Petra Martic an. Tamara Korpatsch bekommt es mit der Rumänin Irina-Camelia Begu zu tun. Anna-Lena Friedsam ist im Duell gegen Wimbledon-Halbfinalistin Jelina Switolina aus der Ukraine die Außenseiterin.

Die dritte Runde der Qualifikation hat derweil Laura Siegemund durch ein 6:2, 7:6 (7:4) gegen die Schweizerin Simona Waltert erreicht. Die 35-Jährige ist damit nur noch einen Sieg vom Erreichen des Hauptfeldes entfernt. Vorjahres-Achtelfinalistin Jule Niemeier war dagegen bereits in der ersten Quali-Runde gescheitert.