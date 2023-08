Favoriten, TV, Preisgeld: Alle Infos zu den US Open

Vom 28. August bis zum 10. September kämpft die Elite des Tennis-Sports im Billie Jean King National Tennis Center in New York um den Pokal beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Im Vorjahr konnte sich bei den Männern Carlos Alcaraz durchsetzen, bei den Frauen gewann Iga Swiatek. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), gibt einen Überblick über alle wichtigen Informationen.

Wer sind die Favoriten?

Auf Seiten der Herren gibt es zwei große Favoriten. Den Weltranglistenersten und Titelverteidiger Carlos Alcaraz, sowie den 23-maligen Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic. Beide haben eine erfolgreiche Vorbereitung hinter sich und werden als Nummer eins und zwei der Setzliste an den Start gehen. Außenseiterchancen ausrechnen dürfen sich Jannik Sinner, der in Toronto jüngst sein erstes Masters-Turnier gewinnen konnte, Daniil Medvedev und auch der Deutsche Alexander Zverev.

Bei den Damen sind die Favoritenrollen etwas weniger klar verteilt. Die besten Chancen auf den Sieg hat auf dem Papier die Weltranglistenerste Iga Swiatek. Doch auch Aryna Sabalenka, die in diesem Jahr die Australian Open gewinnen konnte, Cincinnati-Siegerin Cori Gauff und Australian-Open-Finalistin Elena Rybakina dürfen sich Hoffnungen machen.

Wann wird gespielt?

Zu Bedenken ist, dass in New York mit einer Zeitverschiebung von sechs Stunden im Vergleich zu deutscher Zeit gespielt wird. Die Partien beginnen somit täglich um 17 Uhr deutscher Zeit. Am 5. und 6. September werden die Viertelfinals ausgetragen. Am 7. September finden die Damen-Halbfinals statt, einen Tag später die Vorschlussrunden der Herren. Das Damen-Endspiel steigt am 9. September um 22 Uhr, gefolgt vom Herren-Finale am 10. September um 22 Uhr.

Wann ist die Auslosung?

Die Auslosung für das Hauptfeld findet am Donnerstag, den 24. August um 18 Uhr deutscher Zeit statt.

Wo läuft das Turnier im TV?

Die US Open sind in diesem Jahr erstmals beim Internet-Sender Sportdeutschland.TV zu sehen. Der Streamingdienst überträgt jedes Spiel von der Qualifikation bis zum Finale. Dafür werden Kunden allerdings zur Kasse gebeten: Ein US-Open-Ticket kostet 25 Euro. In den ersten Tagen des Turniers bietet der Sender allerdings eine kostenlose Konferenz an.

Wieviel Preisgeld wird ausgeschüttet?

In diesem Jahr werden insgesamt rund 65 Millionen US-Dollar an die Spieler und Spielerinnen ausgeschüttet. Die Gewinner der Einzelwettbewerbe erhalten jeweils drei Millionen Dollar und damit 400.000 Dollar mehr als im Vorjahr. Die Finalisten erhalten genau die Hälfte, für Halbfinalisten gibt es noch 755.000 Dollar, ein Viertelfinaleinzug bringt 455.000 Dollar. Im Achtelfinale gibt es 284.000 Dollar, in der dritten Runde 193.000 Dollar, die zweite Runde bringt 123.000 Dollar ein und für eine Erstrundenniederlage kassieren die Teilnehmer immerhin 81.500 Dollar.

Welche deutschen Spieler sind dabei?

Insgesamt sieben deutsche Profis gehen in New York sicher an den Start. Einige weitere Akteure haben noch die Gelegenheit, über die Qualifikation ins Hauptfeld zu springen. Bei den Männern hält Alexander Zverev die Fahne hoch, während Deutschlands Nummer zwei Jan-Lennard Struff seinen Start wegen einer Verletzung absagen musste. Yannick Hanfmann, Daniel Altmaier und Dominik Koepfer haben ihren Startplatz im Hauptfeld ebenfalls sicher.

Bei den Damen sind mit Tatjana Maria, Anna-Lena Friedsam und Tamara Korpatsch gerade einmal drei deutsche Spielerinnen bereits für das Hauptfeld qualifiziert. Deutschlands langjährige Top-Spielerin Angelique Kerber ist nach der Geburt ihres ersten Kindes noch nicht wieder auf die Tour zurückgekehrt.

Welche Top-Stars fehlen?

Bei den Herren ist Superstar Rafael Nadal der namhafteste Ausfall. Der verletzte Spanier absolvierte 2023 noch keine einzige Partie. Außerdem fehlen Nick Kyrgios, Reilly Opelka und Pablo Carreno Busta.

Bei den Damen ist die ehemalige Halbfinalistin Simona Halep nicht mit von der Partie. Die Rumänin sitzt eine Dopingsperre ab.