Alle Grand Slams verpasst: Kyrgios sagt US-Open-Teilnahme ab – auch Struff fehlt

Auch das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres findet ohne Tennisstar Nick Kyrgios statt. Der Australier werde bei den US Open vom 28. August bis 10. September nicht an den Start gehen, teilte der Veranstalter am Donnerstag via Twitter mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Wimbledon-Finalist von 2022 hatte zuvor schon seine Teilnahme am Rasen-Klassiker in London, bei den French Open in Paris und bei den Australian Open in Melbourne abgesagt.

Mehr zum Thema Zu viele Fehler gegen Davidovich Fokina Aus in der zweiten Runde: Zverev scheitert früh in Toronto

Kyrgios scheint vom Verletzungspech verfolgt zu sein. Bei seinem jüngsten Comeback-Versuch warf den 28-Jährigen ein Bänderriss im Handgelenk wieder zurück. Zuvor hatten ihn Knieprobleme gestoppt, wegen der er monatelang pausieren musste. In diesem Jahr hat Kyrgios erst ein Spiel bestritten. Beim ATP-Turnier in Stuttgart Mitte Juni kassierte er eine Zweisatzniederlage gegen den Chinesen Wu Yibing.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch der Deutsche Jan-Lennard Struff muss wegen seiner Hüftverletzung in New York passen. „Es ist besser geworden, aber es ist nicht intelligent, jetzt zu spielen. Wir wollen nichts riskieren“, sagte Struffs Manager Corrado Tschabuschnig der dpa am Donnerstag. Der Warsteiner ist derzeit 25. der Weltrangliste. Die Hoffnungen bei den deutschen Männern ruhen in Flushing Meadows somit vor allem auf Alexander Zverev.