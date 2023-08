US Open: Alexander Zverev zieht locker in die zweite Runde ein

Alexander Zverev ist der perfekte Start in die diesjährigen US Open gelungen. Der Hamburger gab sich in der ersten Runde des letzten Major-Turniers des Jahres in New York keine Blöße und bezwang seinen australischen Gegner Aleksandar Vukic klar mit 6:4, 6:4, 6:4.

Nach 2:09 Stunden verwandelte der 26-Jährige seinen ersten Matchball. Bei 26 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit gab Zverev nur einmal in der Schlussphase seinen Aufschlag ab. In der nächsten Runde trifft der Weltranglistenzwölfte auf den Sieger der Partie zwischen Davis-Cup-Teamkollege Daniel Altmaier und Constant Lestienne aus Frankreich.

Korpatsch erste DTB-Spielerin in Runde zwei

Bei den Damen erreichte Tamara Korpatsch als erste Deutsche bei diesen US Open die zweite Runde. Die 28-Jährige setzte sich am Dienstag mit 6:3, 6:2 gegen die Rumänin Irina-Camelia Begu durch und steht erstmals in ihrer Karriere beim Grand-Slam-Turnier in New York unter den besten 64. Im ersten Satz lag Korpatsch bereits mit 5:0 vorne, erlaubte sich eine kleine Schwächephase, behielt jedoch die Nerven. Der zweite Durchgang war eine weitgehend klare Angelegenheit für die Weltranglisten-75.