Djokovic locker weiter - Große Vorfreude bei Zverev

Auf Topfavorit Novak Djokovic wartet bei den US Open nach seinem 13. Einzug ins Viertelfinale ( 6:2, 7:5, 6:4 gegen den kroatischen Qualifikanten Borna Gojo) jetzt die erste große Herausforderung mit dem Duell gegen den Lokalmatadoren Taylor Fritz, der wie auch die US-Profis Frances Tiafoe und Ben Shelton das Ticke für die Runde der besten Acht löste.

„Drei Amerikaner in den Viertelfinals, das ist großartig für das amerikanische Tennis. Alle haben einen starken Aufschlag, sind aggressiv“, sagte Djokovic und lobte seinen nächsten Gegner Fritz. „Er spielt großartiges Tennis, besonders zu Hause. Offensichtlich werden die Matches immer schwieriger. Ich bin bereit.“ Djokovic hat in sieben Duellen mit Fritz noch nie verloren. Beim Grand-Slam-Turnier in New York spielt der 25-Jährige derzeit jedoch stark auf und hat als einziger Viertelfinalist noch keinen Satz abgegeben.

„Novak ist Novak. Es ist schwer“, sagte der Weltranglistenneunte. „Es gibt niemanden, der so eine Bilanz gegen mich hat, deshalb hoffe ich, dass ich ihn einmal schlage. Die US-Open-Viertelfinals wären ein ziemlich guter Zeitpunkt.“ Sollte Djokovic auf dem Weg zum angestrebten 24. Grand-Slam-Titel weiterkommen, würde auch im Halbfinale ein Amerikaner warten. Im US-Duell stehen sich Tiafoe und Shelton gegenüber. Erstmals seit 2005 stellt der Gastgeber der US Open damit drei Viertelfinalisten. Die amerikanischen Herren warten seit Andy Roddick vor 20 Jahren auf einen Heimtriumph.

Zverev vor Duell mit Sinner

Alexander Zverev steht derweil bei diesen US Open vor seinem ersten Auftritt im Arthur Ashe Stadium und betont vorab die Besonderheit der größten Tennis-Arena der Welt. Der Olympiasieger trifft am Montagabend (Ortszeit) im zweiten Spiel der sogenannten Nightsession im Achtelfinale auf den Italiener Jannik Sinner. „Ashe, das ist so gigantisch, das kann man mit keinem Stadion der Welt vergleichen“, sagte der 26-jährige Zverev. In das Stadion passen mehr als 23.000 Zuschauer.

Seinen Drittrundensieg hatte Zverev ebenfalls unter Flutlicht noch in der zweitgrößten Arena beim Grand-Slam-Turnier in New York, dem Louis Armstrong Stadium, gefeiert. Dort „sind die Leute näher dran, der Platz ist kleiner. Da hat man das Gefühl, die Leute sitzen auf dir drauf“, sagte er. Auf dem Ashe seien die Fans weiter weg. Gegen den Weltranglistensechsten Sinner steht Zverev vor seiner bislang größten Aufgabe bei diesem Turnier. Den 22-Jährigen konnte er in den vergangenen drei Duellen jeweils bezwingen, bei den US Open 2021 im Achtelfinale vor zwei Jahren gewann Zverev in drei Sätzen.

Sinner wohl mit Fan-Vorteil

Der Hamburger sieht sich dabei auch einer außergewöhnlichen Fangruppe gegenüber. Der Italiener wird in New York von Männern in orangefarbenen Ganzkörper-Karottenkostümen unterstützt - den sogenannten Carota Boys. Nach dem Drittrundensieg über den Schweizer Stanislas Wawrinka traf Sinner seine Anhänger, die ihn bereits länger begleiten, erstmals und machte Selfies mit ihnen.

„Es ist schön, sie jedes Mal zu sehen, wenn ich spiele. Ich folge ihnen in den sozialen Netzwerken, sie machen lustige Videos“, sagte der Südtiroler. „Unsere Beziehung hat gerade erst begonnen. Es bedeutet mir viel.“ Mit den Kostümen spielen die Carota Boys auf die Haarfarbe Sinners und einen Moment bei einem Turnier vor vier Jahren an, als dieser während einer Pause eine Möhre auf der Bank aß. Die Fans unterstützten ihren Liebling dieses Jahr unter anderem auch schon vor Ort bei den French Open und in Wimbledon.