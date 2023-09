US Open Finale: Djokovic gegen Medvedev live im TV und Online-Stream sehen

Mit einer überragenden Leistung im Halbfinale der US Open in New York verhinderte Daniil Medvedev das von vielen Experten erwartete Finale zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic. Der Russe setzte sich gegen den Shootingstar aus Spanien in vier Sätzen durch. Im Finale fordert der 27-Jährige am Sonntag nun den erfolgreichsten Tennisspieler aller Zeiten. Schon vor zwei Jahren waren sich die beiden in Flushing Meadows im Finale begegnet. Damals gewann Medvedev seinen ersten und bislang einzigen Grand-Slam-Titel.

Nun sinnt Djokovic auf Revanche. Der 36-Jährige bezwang im Halbfinale den US-Amerikaner Ben Shelton klar in drei Sätzen und greift nach seinem insgesamt 24. Grand-Slam-Titel. Damit könnte der “Djoker” seinen Vorsprung auf Rafael Nadal ausbauen, der bei 22 Major-Trophäen steht. Außerdem könnte Djokovic nach den Triumphen bei den Australian Open und French Open seinen dritten Slam-Titel der Saison gewinnen. Was bereits feststeht: Unabhängig vom Ausgang des Endspiels wird Djokovic am Montag Carlos Alcaraz an der Spitze der Weltrangliste ablösen.

Wie sehe ich das US-Open-Finale zwischen Novak Djokovic und Daniil Medvedev live im TV?

Das Finale der US Open zwischen Novak Djokovic und Daniil Medvedev wird nicht im linearen TV übertragen. Die Exklusiv-Rechte liegen beim Streaming-Dienst Sportdeutschland.TV.

Wie sehe ich das US-Open-Endspiel zwischen Novak Djokovic und Daniil Medvedev im Livestream?

Der Streaming-Anbieter Sportdeutschland.TV überträgt das Finale zwischen Novak Djokovic und Daniil Medvedev live und exklusiv. Die Partie beginnt am Sonntagabend um 22 Uhr. Die Partie wird Matthias Stach und Experte Boris Becker kommentiert. Die Übertragung ist allerdings nicht kostenlos. Zur Nutzung des Streams wird ein kostenpflichtiger US-Open-Pass benötigt.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Nein. Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das US-Open-Finale zwischen Novak Djokovic und Daniil Medvedev bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.