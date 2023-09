Ostapenko schaltet Titelverteidigerin Swiatek aus

Iga Swiatek ist an der angestrebten US-Open-Titelverteidigung gescheitert und wird dadurch auch ihre Position als Weltranglistenerste verlieren. Gegen ihre Angstgegnerin Jelena Ostapenko unterlag die 22 Jahre alte Polin mit 6:3, 3:6, 1:6 - es war bereits die vierte Niederlage von Swiatek gegen Ostapenko im vierten Duell. „Normalerweise spiele ich am Anfang schlecht. Ich weiß nicht, was mit meinem Spiel passiert ist“, sagte Swiatek.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Durch ihr Aus wird die Belarussin Aryna Sabalenka nach den US Open die viermalige Grand-Slam-Turniersiegerin als Spitzenreiterin in der Weltrangliste ablösen. Swiatek stand seit 75 Wochen in Serie auf der Top-Position. Bei ihren Premieren als Weltranglistenerste schafften dies nur Steffi Graf und Martina Hingis über einen längeren Zeitraum. „Es hat mir sehr viel bedeutet. Es war auch sehr ermüdend“, sagte Swiatek. „Ich hätte es geliebt, diesen Rekord noch etwas zu verlängern.“

Ostapenko erklärt Taktik gegen Swiatek

Die frühere French-Open-Siegerin Ostapenko erreichte erstmals überhaupt die Runde der besten Acht beim Grand-Slam-Turnier in New York. „Ich wusste, dass ich aggressiv sein muss, weil sie das nicht mag“, sagte die 26-Jährige. „Ich bin wirklich glücklich.“ Ostapenko fordert nun den amerikanischen Publikumsliebling Coco Gauff (19) heraus. Der US-Star beendete das Grand-Slam-Comeback der Dänin Caroline Wozniacki (33) mit 6:3, 3:6, 6:1.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach gewonnenem ersten Satz kam die topgesetzte Swiatek immer weniger mit dem aggressiven Spiel Ostapenkos zurecht. Die Weltranglisten-21. dominierte die Partie mit ihren wuchtigen Grundschlägen und gewann nach 4:3-Führung im zweiten Satz sieben Spiele in Serie. Swiatek wirkte ratlos und musste sich nach 1:48 Stunden geschlagen geben.