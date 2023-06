USA schlagen Mexiko - Eklat im Halbfinale der CONCACAF-Nations-League

So seht ihr das Testspiel des DFB-Teams gegen Polen

Deutschland gegen Polen live im TV und Online-Stream

Live im TV und Online-Stream: So seht ihr das Testspiel zwischen Deutschland und Polen. Im 1000. Länderspiel in der DFB-Historie gegen die Ukraine hat sich die deutsche Nationalmannschaft zu einem Remis gerettet. Im Test gegen Polen am Freitag in Warschau soll das anders laufen.