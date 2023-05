﻿Vahid Sarlak: Der Judoka, der gegen das iranische Regime kämpft

„Ob ich mutig bin?“, wiederholt Vahid Sarlak die Frage, als wäre sie völlig überraschend und sagt dann: „Mutig sind ganz andere!“ Sarlak sitzt vor seiner Tasse Kaffee auf der Hotelterrasse in seiner Wahlheimat Moers. Wenn er redet, dreht es sich selten um ihn. Das ist nicht seine Art. Es geht um die anderen. Er erzählt von der Hilfe seines ersten Trainers in Deutschland, Stefan Küppers. Später wird er ihn auch anrufen. Strahlend berichtet Sarlak vom Treffen mit Marius Vizer, dem Präsidenten des Judoweltverbands, der für ihn persönlich „ein Engel“ ist. Und er schwärmt von den sieben Judoka, drei weiblichen und vier männlichen, alle aus ihrer Heimat geflüchtet, mit denen er, selbst früher im Judo sehr erfolgreich, als Trainer zur Weltmeisterschaft reist, die an diesem Sonntag beginnt.

Der ehemalige Spitzensportler engagiert sich gern für andere. Dabei hat Vahid Sarlaks eigene Geschichte großen Wert für viele Menschen, nicht nur Sportlerinnen und Sportler aus dem Iran. Und das, was er erlebt hat, erfordert fraglos Mut.

Der Iraner Vahid Sarlak (L) duelliert sich mit dem Spanier Javier Fernandez (L) in der offenen Kategorie bis einschließlich 60 kg bei den Judo-Weltmeisterschaften in Kairo, 11. September 2005. © Quelle: PASCAL PAVANI/AFP

Die zurückliegende Karriere als Topathlet ist unschwer zu erkennen, sein Körper noch immer durchtrainiert. Der 1,70 Meter große Ex-Profi ist in der Klasse bis 60 Kilogramm angetreten. Durch Hunderte Wettkämpfe auf der Judomatte hat er beidseitig Blumenkohlohren; sie entstehen durch Blutergüsse in der Ohrmuschel oder Knorpelverletzungen. Sarlaks Hände zeugen ebenfalls von den Anstrengungen in der Sportart, die er so außerordentlich gut beherrscht.

Judokarriere durch politische Konflikte gebremst

Geboren wurde er in der Hauptstadt Teheran. Als 13-Jähriger geht es für ihn mit Judo los. Er ist talentiert, ehrgeizig, kennt seine Qualitäten in der japanischen Kampfsportart. Die größten Herausforderungen erwarten ihn später dann, wenn es nicht erlaubt ist zu kämpfen, wenn er auf Duelle mit Kontrahenten verzichten muss, weil es das Regime im Iran so will. Das ist dann der Fall, wenn der potenzielle Gegner aus Israel kommt. Seit es die Islamische Republik Iran gibt, also seit 1979, dem Jahr der Islamischen Revolution.

Als 17-Jähriger, bei den Olympischen Jugendspielen in Moskau 1998, wird Sarlak erstmals freiwillig aufgeben. Er verliert einen Kampf, weil die Order der iranischen Herrscher keine Zweifel erlauben. „In der Schule im Geografieunterricht gibt es auf der Landkarte einfach kein Israel“, erzählt Sarlak. Irans Regime erkennt dem Land die Existenzberechtigung ab.

„Ich hatte Chancen auf eine Medaille, mindestens Bronze“

Bei der WM 2005 in Kairo tritt der aufstrebende Judoka mit hohen Zielen an, „ich hatte Chancen auf eine Medaille, mindestens Bronze“, sagt er heute. Doch weil der Kampf gegen einen Israeli hätte folgen können, muss er schon im Duell mit dem Aserbaidschaner Nijat Shikhalizada aufgeben. Seine Trainer waren zuvor aus dem Iran gewarnt worden, sie hatten ihm die politische Anweisung weitergegeben, die er befolgen müsse. Auf der Matte bricht Sarlak in Tränen aus, am Ende reicht es nicht für eine Topplatzierung. „Noch heute sagt Nijat, der später Bronze geholt hatte, er habe meine Medaille zu Hause. Die, die ich hätte gewinnen sollen.“

Cedric Taymans (R) aus Belgien kämpft mit Vahid Sarlak (L) aus dem Iran in der offenen Kategorie bis einschließlich 60 kg bei den Judo-Weltmeisterschaften in Kairo am 11. September 2005. © Quelle: RABIH MOGHRABI/AFP

2009 bei den weltweiten Titelkämpfen in Rotterdam gibt es keine weitere Konfrontation mit der antisemitischen Vorgabe aus seiner Heimat. Am Ende steht Platz fünf, Sarlak ist zufrieden, auch wenn es wieder nicht für eine ganz große Medaille reicht. In den Iran kehrt er anschließend nicht zurück, schließt sich stattdessen der Mannschaft aus Rotterdam an. Von dort aus reist er ein Jahr später nach Hamburg zum European Cup.

„Ich bin Sportler, ich will kämpfen“

Und in der Hansestadt tritt Sarlak dann tatsächlich gegen einen Israeli an. Im Sommer vor 13 Jahren entscheidet er sich damit für den Weg des eigenen Erfolgs – und den Affront gegen das iranische Regime. „Ich wusste in dem Moment, was das bedeutet. Aber ich bin Sportler, ich will kämpfen.“ Direkt erhält er die Information, er könne nie wieder in sein Geburtsland zurückkehren: „Meine Familie habe ich seit 13 Jahren nicht gesehen.“ Seine Eltern und fünf Geschwister leben noch im Iran. Wirklich aufgehört haben die Repressalien, der Druck der iranischen Polizei, gegen sie nie. „Immer wieder kommen sie zu ihnen, fragen, wann sie das letzte Mal etwas von mir gehört haben“, sagt der 42-Jährige. In diesem Jahr hat er für einen Wettkampf erstmals israelischen Boden betreten, direkt danach hatte das Regime wieder Polizisten zu seinen Verwandten geschickt. Bei den wenigen Telefonaten bleibt man oberflächlich, bloß keine Details, erst recht keine kritischen Themen. Auch hierzulande ist Sarlaks Angst groß, sobald es um die anderen geht, in diesem Fall seine Familie.

Nach dem Turnier in Hamburg, im Spätsommer 2010, entscheidet sich Sarlak, als Flüchtling aus den Niederlanden nach Mönchengladbach zu kommen. „Ich habe im Internet geschaut und herausgefunden, dass es eine gute Mannschaft gibt.“ Trainer dort: Stefan Küppers.

Sarlak nimmt sein Telefon, wählt. „Vahid, mein Lieber“, sagt Küppers am anderen Ende der Leitung. „Hallo, Papa“, scherzt Sarlak. Dann berichtet Küppers von der Anfangszeit seines Ziehsohns: „Er hatte keine Aufenthaltsgenehmigung, zu Beginn hatte er nur eine Plastiktüte – und wir haben ihm einen Judoanzug geschenkt.“ Küppers war damals Bundestrainer, erkannte sofort das Talent des Iraners. Doch nicht nur das. „Daran, wie er mit anderen umgegangen ist, sah ich, was für ein außergewöhnlicher Mensch er ist.“

Aufenthalt in Flüchtlingsunterkunft: „War er ein gebrochener Mann“

Um die Bedingungen für einen Asylantrag zu erfüllen, muss Sarlak für einige Wochen nach Trier in eine Gemeinschaftsunterkunft. „Da war er ein gebrochener Mann“, erinnert sich Küppers. Doch letztlich ist das der Start in seine Zukunft, weit weg von seiner Heimat, aber doch bei seiner „Familie“, wie Sarlak die Judogemeinschaft nennt. Nach seiner Rückkehr nach Nordrhein-Westfalen läuft alles nach Plan. „Stefan sagte mir, ich solle Deutsch lernen, eine Ausbildung machen, einen Job finden“, berichtet er. „Und dann hatte ich mein neues Leben.“ Sarlak hat in seiner Heimat Psychologie studiert und als Mentaltrainer gearbeitet. Zudem ist er Physiotherapeut. Das konnte er aber nicht mehr nachweisen. „Als ich 2010 gegen den Israeli gekämpft habe, kam die iranische Polizei, hat alle Dokumente und Medaillen mitgenommen.“ Fünfmal Gold, sechsmal Silber, siebenmal Bronze – alles weg.

In Deutschland verdient er sein Geld in einer Moerser Praxis als Medizinischer Trainingstherapeut, coacht in Mönchengladbach das Männer- und Frauen-Bundesliga-Team. Sarlak ist auch Landestrainer in Nordrhein-Westfalen.

Seit 2019 hat er noch eine Aufgabe – als Trainer der Judo-Flüchtlingsmannschaft des IOC. Mit seiner Vorgeschichte weiß er, wie wichtig es für Flüchtlinge ist, ihrer Leidenschaft nachgehen zu können. „Was kann dir helfen, wenn du herkommst und nichts hast?“, fragt er und antwortet selbst: „Natürlich der Sport.“ Der Internationalen Judoföderation (IJF) ist Sarlak dankbar, auch dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC), das Flüchtlingsmannschaften in vielen Sportarten fördert. Groß sei die Hilfe des IJF. Präsident Markus Vizer, umstritten wegen seiner Freundschaft zu Russlands Präsident und Judofan Wladimir Putin, sei „einfach mit Herz dabei, genauso die Funktionärinnen Lisa Allan und Larisa Kiss. Den drei möchte ich einfach Danke sagen.“ Wenn immer die Judoka des International Refugee Team (kurz: IRF) etwas benötigen, würden sie Unterstützung bekommen.

Sarlak tritt mit siebenköpfigem Team bei Judo-WM an

Mit den besten sieben Judoka aus dem Team – drei Iranerinnen und Iranern, zwei Afghaninnen und Afghanen sowie zwei Syrerinnen und Syrern – geht es für Sarlak ab diesem Sonntag bei der WM in Katar los. Welche Ergebnisse sie beim einwöchigen Turnier erreichen, sei nachrangig, erklärt Sarlak, „sie sind ohnehin schon alle Gewinner.“

Genau wie Saeid Mollaei, den Vahid Sarlak seit Kindertagen kennt, „wir haben nur ein paar Häuser voneinander entfernt gewohnt“. Gemeinsam hatten sie auf der Matte gestanden, als der elf Jahre jüngere Mollaei früh sein Talent demonstrierte. Bei der WM 2019 in Tokio ist Sarlak als damaliger Trainer von Tadschikistan vor Ort, sein Landsmann kämpft sich als Titelverteidiger bis ins Halbfinale vor. Im Iran ist er zu diesem Zeitpunkt ein Star. Im Finale würde es aber gegen den Israeli Sagi Muki gehen. Er solle schon vor dem Halbfinale aus dem Wettkampf aussteigen, fordert der stellvertretende iranische Sportminister Davar Zani – und droht dem Judoka sowie seiner Familie Konsequenzen an, sollte er sich weigern. Doch Mollaei widersetzt sich. „Ich habe ihn weinen sehen“, erinnert sich Sarlak an die Reaktion seines Freundes. Letztlich tritt er das Halbfinale gegen den Belgier Matthias Casse an, verliert mit Absicht. Den Kampf um den Titel gegen Muki gibt es damit nicht. Es ist dennoch ein politischer Affront. Molleai kehrt ohne Medaille zurück aus Tokio – aber nicht in die Heimat. Noch immer ist Mollaei aktiver Judoka, tritt mittlerweile unter der Flagge Aserbaidschans an. Sarlak und er haben regelmäßig in Kontakt, sehen sich immer wieder bei Turnieren.

„Das Regime ist krank“

Die vom Tod der jungen Mahsa Amini im September 2022 initiierte Protestbewegung im Iran beobachtet Sarlak aus der Ferne. „Das Regime ist krank“, findet er und ist froh, dass „die Menschen im Iran nun so mutig geworden sind“. Das sagt einer, der sich widersetzt hat. Noch heute sei Sarlak „eine große Nummer im Iran“, so Küppers. Wie sehr der Judotrainer im Exil noch in Gefahr sei, macht Küppers deutlich und sagt sorgenvoll: „Nur will er das nicht recht wahrhaben.“

Also noch einmal die Frage: Vahid Sarlak, sind Sie mutig? Er überlegt kurz. „Ich habe meine Pflicht erfüllt, als Sportler. Ich kämpfe für die Freiheit.“