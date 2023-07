VAR bei Frauen-WM: Neuerung soll für mehr Transparenz sorgen

Der Fußball-Weltverband FIFA hat für die diesjährige Weltmeisterschaft der Frauen insgesamt 33 Schiedsrichterinnen, 55 Schiedsrichterassistentinnen sowie 19 Videospieloffizielle (VAR) nominiert. Diese bilden das sogenannte „Team One“. Zudem setzt die FIFA erstmals in der Historie der Frauen-WM sechs weibliche VAR ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Keine deutsche Schiedsrichterin bei WM 2023

Bekanntestes Gesicht der WM-Schiedsrichterinnen ist zweifelsohne die Französin Stéphanie Frappart. Die 39-Jährige schrieb im vergangenen Jahr Geschichte, als sie und ihre Assistentinnen Karen Diaz (Mexiko) und Neuza Back (Brasilien) als erste Frauen überhaupt ein WM-Endrundenspiel bei den Männern (Costa Rica – Deutschland) leiteten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erstmals seit der WM 2007 ist keine deutsche Schiedsrichterin am Start, mit der 41-jährigen Katrin Rafalski immerhin eine Assistentin an der Seitenlinie. Zum Kreis der 19 Videoassistenten und -assistentinnen zählt als einziger Deutscher Marco Fritz. 2019 in Frankreich kamen erstmals bei einer Frauen-WM Videoassistenten zum Einsatz.

Transparentere Entscheidungen durch VAR-Neuerung

Bei der diesjährigen WM-Endrunde in Australien und Neuseeland wird es eine weitere Neuerung geben: Die Unparteiischen sollen Entscheidungen nach Videobeweis über die Stadionmikrofone erklären. Dieses bei der Klub-WM und U20-WM der Männer getestete Verfahren soll die Entscheidungen für den Zuschauer transparenter und nachvollziehbar machen.