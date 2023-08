Verband reagiert auf Unfall bei Leichtathletik-WM

Auf dem angestrebten Weg zu seinem zweiten WM-Gold erlebten US-Star Noah Lyles und seine Kollegen einen Schockmoment. Zwei Golfcarts krachen im Stadion bei der Leichtathletik-WM zusammen, Sprinter Andrew Hudson verletzte sich. Später wurde der 26 Jahre alte Jamaikaner für das Finale nominiert. Das Organisationskomitee überprüft nun sein Transportsystem, wie die Verantwortlichen über den Weltverband mitteilten. Dazu werde der Zusammenstoß untersucht, bei dem ein freiwilliger Helfer in Budapest aus einem der beiden Fahrzeuge geschleudert worden war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Unfall hatte sich am Donnerstagabend vor den Halbfinal-Läufen über 200 Meter ereignet. Im Stadion war er nicht zu sehen, aber TV-Bilder dokumentierten den Crash. Dort war zu beobachten, wie zwei der kleinen Fahrzeuge, die die Athleten vom Aufwärmen zum Wettkampfbereich bringen, zusammenstießen. Hudson bekam nach eigener Aussage einen Glassplitter ins Auge. Er sehe ziemlich verschwommen, sagte der 26-Jährige. Der Sprinter benötigte danach medizinische Hilfe.

Freiwilliger Helfer nach Unfall wohl nicht verletzt

Nachdem Hudson sich im Halbfinale nicht für den Endlauf qualifizieren konnte, durfte er sich später doch über die Teilnahme freuen. Die Jury entschied, dass er im Rennen am Freitagabend dort starten darf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim Unfall war auch zu sehen, wie jemand aus dem Team der freiwilligen Helfer aus dem Fahrzeug fiel. Die Person stand aber eigenständig auf und machte einige Schritte weg von der Unfallstelle. Laut Mitteilung geht es dem freiwilligen Helfer wieder gut.

Hudson spricht über den Vorfall

Hudson hielt sich nach dem Zusammenstoß eine Hand vor das rechte Auge, auch nach dem Halbfinale in der Interviewzone. „Ich habe das Gefühl, dass alles in Zeitlupe passiert“, sagte er. „Ich saß leider auf der Seite, wo ein anderer Wagen gegen uns gefahren ist. Ich war direkt betroffen, als ein Glassplitter in mein Auge kam.“

Der Lauf mit ihm und 100-Meter-Weltmeister Noah Lyles wurde mit Verzögerung ausgetragen. Lyles kam als Sieger in 19,76 Sekunden ins Finale. Er tröstete den Jamaikaner, der nach Platz fünf in 20,38 Sekunden betroffen im Zielbereich stand - und sich später zumindest über die Teilnahme am Endlauf freuen durfte.