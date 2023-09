Ex-Klub erwägt Verpflichtung von Shkodran Mustafi

Gelände wurde abgesucht

Einsatz der Polizei Kiel nach Drohung an Schule am Schützenpark

Eine Drohung gegen Schüler einer Schule am Schützenpark hat am Donnerstagmittag einen größeren Einsatz der Polizei Kiel ausgelöst. Zahlreiche Polizeikräfte rückten an dem Ausweichstandort der Friedrich-Junge-Schule an. Die Ermittler betonen aber, dass nach aktuellen Erkenntnissen keine Gefahr besteht.