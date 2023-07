Füllkrug-Verlängerung bei Werder? Bremen-Boss gibt Update

Niclas Füllkrug hat eine Top-Saison hinter sich: Im Trikot von Werder Bremen sicherte sich der 30-Jährige die Bundesliga-Torjägerkanone und etablierte sich mit seinen Leistungen bei den Hanseaten in der deutschen Nationalmannschaft. Nur wie geht es nach diesem Erfolgsjahr weiter? Kann Werder Bremen seinen Star halten? Klar ist: Aktuell laufen Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung zu verbesserten Bezügen. Am Samstag gab Geschäftsführer Frank Baumann einen Einblick in den Poker.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir strecken uns sehr, um Niclas von einem Verbleib zu überzeugen“, sagte der 47-Jährige vor dem Testspiel gegen den französischen Erstligisten FC Toulouse. Eine Verlängerung komme aber nicht um jeden Preis zustande: „Es ist wichtig, Spieler nach Leistung zu bezahlen. Niclas hat in den letzten zwei Jahren sehr viel dazu beigetragen, dass wir erfolgreich waren. So ist das Angebot auch gestaltet. Aber wir haben auch wirtschaftliche Grenzen.“

Baumann über Füllkrug: „Haben ihn immer wieder unterstützt“

Baumann betonte zudem: „Wir haben ihn 2019 aus einer Verletzung heraus für viel Geld gekauft und ihn in schweren Zeiten immer wieder unterstützt.“ Füllkrug hat bei Werder noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Zuletzt hatten angeblich die AC Florenz und Bayer Leverkusen Interesse an dem Angreifer bekundet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der vergangenen Woche hatte sich auch Füllkrug selbst über die Verhandlungen geäußert. „Es dreht sich hin und her, das ist Wahnsinn“, sagte er den Stand der Gespräche. „Es gab Tage, an denen wir uns näher waren und dann wieder welche, an denen wir weiter weg voneinander waren.“ Der Vertrags-Poker sei laut Füllkrug „ein Prozess. Wohin er am Ende führt, das weiß ich selbst jetzt noch nicht“, so der deutsche Nationalstürmer. Er betonte aber auch: „Es ist nicht so, dass wir miteinander einen Bruch haben. Wir sind ganz normal in Gesprächen.“

Mit Füllkrug? Werder Bremen eröffnet Saison gegen FC Bayern

Die Bremer eröffnen am 18. August (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) mit dem Heimspiel gegen Rekordmeister und Titelverteidiger Bayern München die neue Bundesliga-Saison. Mit Füllkrug?