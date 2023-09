Kurioser Grund: Darum flog Bayern-Leihgabe Tillmann aus dem PSV-Kader

Vor der Saison ist Mittelfeld-Talent Malik Tillmann vom FC Bayern für eine Saison an die PSV Eindhoven verliehen worden. Bisher ist die Leihstation für den 21-Jährigen jedoch noch nicht von Erfolg gekrönt. Den 4:0-Sieg seiner Mannschaft gegen Almere City hatte Tillmann sogar verpasst - und das aus einem ungewöhnlichen Grund. Wie PSV-Trainer Peter Bosz nach der Partie bestätigte, verschlief die Bayern-Leihgabe den Treffpunkt und wurde im Anschluss vom ehemaligen Bundesliga-Coach aus dem Kader gestrichen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Er hat verschlafen und dann habe ich ihn zu Hause gelassen“, begründete Bosz den Verzicht: „Er wollte noch kommen, aber das war nicht mehr nötig.“ Dennoch werde der gebürtige Nürnberger „morgen zum Training kommen“, erklärte Bosz. Auch ohne Tillmann gelang der Bosz-Elf der fünfte Sieg im fünften Spiel, wodurch sie weiterhin an der Tabellenspitze thront.

Tillman ist für die laufende Saison vom deutschen Rekordmeister an die PSV verliehen. Bisher stand der Mittelfeldspieler in vier Spielen auf dem Platz, kam jedoch nur zu Kurzeinsätzen, in denen er insgesamt ein Tor erzielte. In München steht der 21 Jahre alte US-Nationalspieler noch bis 2026 unter Vertrag.