﻿Vettel hört auf – und jetzt? Die Gründe für den fehlenden Nachwuchs in der Formel 1

2010 starteten noch sieben deutsche Piloten in der Formel 1 – in der nächsten Saison kann es sein, dass gar keiner mehr dabei ist. Die Gründe für den fehlenden Nachwuchs im Motorsport sind vielschichtig. Selbst große Talente brauchen viel Geld, um eine Chance zu haben.

Im August 1991 begann mit dem Debüt von Michael Schumacher in Spa der Formel‑1-Boom, der Deutschland seit 1994 zwölf Fahrer-WM‑Titel bescherte und zu Hochzeiten dafür sorgte, dass wie 2010 bis zu sieben deutsche Piloten gleichzeitig am Start standen. Und heute?

Da ist noch nicht einmal gesichert, ob 2023 überhaupt noch ein einziger Deutscher in der Formel 1 dabei sein wird. Sebastian Vettel hängt am Saisonende seinen Helm an den Nagel, Mick Schumacher hat seinen Platz noch nicht sicher, muss seinen Teamchef Günther Steiner in den nächsten Rennen endgültig von seinem Leistungs­vermögen überzeugen oder doch noch anderswo, bei Alpine, Williams oder Alfa-Sauber, Unterschlupf finden.

Und dahinter? Junge Talente in den Nachwuchs­kategorien, die an die Tür der Königsklasse klopfen? Fehlanzeige! In Spa sind zwar in der Formel 2 mit David Beckmann und Lirim Zendeli wieder einmal zwei Deutsche dabei. Doch die fahren beide mangels finanzieller Möglichkeiten keine komplette Saison, können nur hier und dort einspringen, wenn andere Fahrer ihrerseits passen müssen – meistens ebenfalls aus Geld­gründen. Und haben so natürlich keine realistische Chance, sich zu profilieren und damit auf ein Weiter­kommen zu hoffen. Weshalb sich Beckmann auch schon deutlich anderweitig orientiert – in Richtung Formel E.

Hohe Summen für Cockpit­platz

Die Summen, die ein junger Fahrer heute auf dem Weg nach oben mitbringen muss, sind astronomisch. 2 bis 2,5 Millionen Euro für einen Platz in einem Topteam in der Formel 2, eine Million in der Formel 3. Selbst eine Saison im Kartsport kostet, wenn man vorne mitmischen will, schon 300.000 Euro.

Zu Beginn der 90er, als im Schumi-Sog viele Väter mit ihren Söhnen auf die Kartbahnen gingen, war das noch anders. Als etwa ein Nick Heidfeld seine Kartkarriere begann, „da konnte man mit 15000 ­D‑Mark im Jahr auf regionaler Ebene schon noch etwas anfangen. Dazu dann vielleicht noch mal 6000 für eine WM. Mit 50.000 war man bestens aufgestellt für eine komplette nationale Saison plus EM plus WM“, erinnert er sich.

Darin, dass der Motorsport schon auf der Einstiegs­ebene so extrem teuer geworden ist, sieht auch Sebastian Vettel den Hauptgrund, dass es an deutschem Nachwuchs fehlt: „Vielleicht sind die Deutschen Realisten. Sie wissen, dass sie es nicht sinnvoll finanzieren können – und fangen daher gar nicht erst an. Wenn ich heute sieben Jahre alt wäre, dann würde ich es sehr wahrscheinlich auch nicht mehr schaffen. Der Motorsport ist zu einem absoluten Elitesport gewonnen.“

Ohne wirklich reiche Eltern, die zumindest den Anfang finanzieren, geht gar nichts mehr. „Man muss sich doch bloß diejenigen anschauen, die es in den letzten Jahren in die Formel 1 geschafft haben“, sagt André Theuerzeit, seit fast 25 Jahren als Fahrermanager im Rennsport unterwegs, unter anderem für Heidfeld und jetzt auch für David Beckmann. „Nicht einmal nur einen Lance Stroll mit seinem Milliardärs­vater. Auch ein Lando Norris oder ein George Russell kommen aus sehr wohl­habenden Eltern­häusern.“

Gerade die beiden Letzten waren dabei auch noch so gut, dass sie schon sehr jung in die Nachwuchs­förder­kader von McLaren und Mercedes rutschten – die einzige Chance, zumindest die weitere Karriere finanziert zu bekommen. „Selbst bei Max Verstappen stand ja die Karriere einige Zeit auf der Kippe, weil auch seinem Vater Jos irgendwann das Geld ausging. Bis dann Red Bull in der Formel 3 als Retter einsprang – und der Rest ist History …“, sagt Theuerzeit.

Selbst für David Schumacher ist die Formel 2 nicht zu finanzieren

Selbst ein David Schumacher, Sohn von Ralf und Cousin von Mick, musste sich von seinen Formel‑1-Träumen erst einmal verabschieden. Er wechselte aus der Formel 3 in die DTM, nachdem die Formel 2 nicht zu finanzieren war. „Der Formel-Sport ist finanziell nicht mehr zu stemmen, man findet kaum Sponsoren. In meinen Augen ist es praktisch unmöglich geworden. Mit Kart, Formel 4, zwei Jahren Formel 3 und Formel 2 brauchst du um die 12, 13 Millionen Euro.“ Ralf Schumacher verweist auf andere Voraussetzungen außerhalb Deutschlands: „In vielen anderen Ländern wird der Motorsport staatlich gefördert, weil es einfach so teuer geworden ist. In Deutschland nicht. Deshalb ist es kein Wunder, dass es kaum noch Talente gibt, die das Zeug haben, es bis in die Formel 1 zu schaffen.“

Und hinter David Schumacher tut sich in Sachen Formel-Talente auch nicht viel, „ich höre mich ja immer wieder um, bis hinunter in die Kartszene, aber auch da kommt nicht viel nach, niemand, wo ich sagen würde, das ist jetzt ein Supertalent, das man sofort unter Vertrag nehmen müsste“, sagt Theuerzeit. Wobei er neben dem Geldproblem auch noch andere Gründe hinter dem Nachwuchs­mangel sieht. „Es ist auch eine gesellschaftliche Sache. Die Kinder, gerade in den wohlhabenden Großstadtvierteln, wachsen doch heute ganz anders auf. Ohne großen Bezug zum Auto – das ist da kein großes Thema mehr. Und damit natürlich auch der Rennsport nicht. Früher, da haben wir doch sehnlichst auf unseren 18. Geburtstag gewartet, um endlich unseren Führerschein abholen zu können, und dann um Mitternacht, wenn es so weit war, endlich losfahren zu können. Das ist doch heute nicht mehr so.“

Auch die Einflüsse von Umwelt- und Klima­bewegung seien in Deutschland stärker ausgeprägt als in anderen Ländern, was dafür sorgt, „dass Motorsport ein ziemlich negatives Image hat. Ohne zu berücksichtigen, wie viel sich gerade in der Formel 1 in Sachen technische Lösungen für die Zukunft seit Jahren tut, was jetzt durch das neue Reglement ja noch verstärkt wird. Und die Elektroszene ist da auch in den Köpfen noch nicht so präsent.“

Formel‑1-Boom kommt nicht an

Dazu kommen die heute sehr viel vielfältigeren Hobby- und Freizeit­möglichkeiten für Kinder und Jugendliche insgesamt: „Da ist die Kartbahn nicht mehr die erste Anlaufstelle, wenn man zusammen etwas unternehmen will.“ Vom momentanen weltweiten Formel‑1-Boom kommt in Deutschland grundsätzlich sehr wenig an. Was auch damit zu tun hat, dass die TV‑Übertragungen von RTL zu Sky ins Pay‑TV abgewandert sind, dass es seit einigen Jahren keinen deutschen Grand Prix mehr gibt und auf absehbare Zeit auch kaum geben wird. Weil er nicht finanzierbar ist. Und irgendwann beißt sich in diesem Teufelskreis dann die Katze in den Schwanz.

Der frühere Mercedes-Motor­sport­chef Norbert Haug sieht diese Entwicklung auch im gesamt­wirtschaftlichen Zusammenhang kritisch: „Wenn wir weiter Autonation bleiben wollen, was ich hier und da sehr bezweifle, dann sollten wir uns hier regen. Die Formel 1 kann viel mehr als ‚brumm, brumm‘“, sagte er kürzlich bei Sky. „Die Formel 1 ist ein Wirtschafts­faktor, sie begeistert Leute. Da muss sich was tun. Ich hoffe, dass der Impuls von Porsche und von Audi kommt – auch in Richtung deutscher Fahrer. Denn jetzt bangen wir, ob wir 2023 überhaupt noch einen Fahrer in der Formel 1 haben. Also irgendwas läuft da schief.“

Immerhin hatte der VW-Konzern erklärt, er wolle bei einem Einstieg 2026 auch auf deutsche Fahrer setzen. Auf wen genau, ist im Moment die große Frage. Möglicherweise könnte da noch einmal eine Generation eine Chance bekommen, die eigentlich schon für die Formel 1 verloren schien. Pascal Wehrlein etwa, eigentlich auch ein Riesentalent, der um 2015/2016 als große Hoffnung galt, auch eine Weile von Mercedes gefördert wurde, in der Formel 1 aber irgendwie immer zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein schien. Und sich dann auch in Richtung Formel E verabschiedete, zuletzt dort für Porsche unterwegs war.

Oder Maxi Günther – in den Nachwuchsklassen durchaus vielversprechend, aber dann in der Formel 2 auch am Geld gescheitert und in der Formel E gelandet. Der Allgäuer bekam mit, was es bedeutet, in einem Nachwuchsteam zu fahren, das von einem Milliardär kon­trol­liert wird. Er war in der Formel 3 im italienischen Prema-Team unterwegs, zusammen mit Lance Stroll, dessen Vater Lawrence, der kanadische Textilmilliardär und heutige Aston-Martin-Besitzer, dort damals alles finanzierte.

Audi steigt offiziell ein

Der deutsche Auto- und Motoren­hersteller Audi bekannte sich unterdessen am Freitag in Spa-Franchorchamps offiziell zu einem Engagement in der Formel 1 von 2026 an. „Innerhalb von drei Jahren sollten wir sehr wett­bewerbs­fähig sein“, sagte Audi-Chef Markus Duesmann. Audi will einen eigenen Motor entwickeln, aber keinen komplett neuen Rennstall aufbauen. Bis Jahresende will der Autobauer seinen künftigen Partner offiziell machen. Erwartet wird, dass Audi beim Schweizer Sauber-Rennstall einsteigt. Das Projekt sei wegen der Investitionen von mehreren Hundert Millionen Euro „sehr langfristig“ angelegt, sagte Duesmann.

