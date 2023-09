VfB-Stürmer Guirassy knackt uralte Bundesliga-Marke

Durch seinen Dreierpack beim 3:1 (0:0) des VfB Stuttgart bei Mainz 05 hat es Serhou Guirassy in die Geschichtsbücher der Bundesliga geschafft: Der Mittelstürmer ist der erste Spieler seit 56 Jahren der nach den ersten vier Spieltagen bereits acht Saisontore auf dem Konto hat. Dem Datendienstleister Opta zufolge hat den weiterhin gültigen Rekord Peter Meyer in der Spielzeit 1967/68 aufgestellt. Dem Profi von Borussia Mönchengladbach waren neun Treffern in den ersten vier Runden der Saison gelungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Guirassy hatte am Samstag in den Minuten 56, 84. und 90+7 getroffen. „Er ist in der Form seines Lebens, denke ich. Er ist unglaublich gut drauf. Wir hoffen, dass das anhält“, sagte Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß, dessen Team sich mit nun schon drei Siegen in der noch jungen Saison vorerst in der Spitzengruppe der Tabelle festgesetzt hat. „Ich habe schon dreifach getroffen - aber noch nie in der Bundesliga. Klar ist aber auch: Ohne das Team wäre das nicht möglich gewesen“, meinte Guirassy.

Guirassy: Wie lange kann der VfB Stuttgart seinen Top-Stürmer halten?

Der 27-Jährige spielte bereits in der vergangenen Spielzeit (elf Tore) auf Leihbasis für den VfB und war im Sommer für eine Ablöse von neun Millionen Euro fest von Stade Rennes verpflichtet worden. Schon im abgelaufenen Transferfenster war der Angreifer, der zwischen 2016 und 2019 eine eher freudlose Zeit beim 1. FC Köln erlebt hatte, mit Klubs aus der englischen Premier League in Verbindung gebracht worden. Sollte Guirassy seine Top-Form konservieren können, dürfte die Wechselspekulationen spätestens im kommenden Winter wieder an Fahrt aufnehmen.