Ausstiegsklausel von Stuttgart-Stürmer Guirassy ausgelaufen

Der VfB Stuttgart hat im Fall von Stürmer Serhou Guirassy zumindest ein Stück weit mehr Planungssicherheit. Nach übereinstimmenden Medienberichten ist die Ausstiegsklausel im bis 2026 befristeten Vertrag des Torjägers in der Nacht zum Freitag ausgelaufen. Diese hätte es dem Stürmer ermöglicht, den Klub für eine festgeschriebene Summe zwischen 15 und 20 Millionen Euro zu verlassen. Sollte es doch noch zu einem Transferpoker um Guirassy kommen, wäre die Ablöse demnach nun wieder frei verhandelbar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehrere englische Erstligisten sollen zuletzt an dem Angreifer interessiert gewesen sein. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hatte sich am Donnerstag allerdings zuversichtlich gezeigt, dass der 27-Jährige den Schwaben über den Sommer hinaus erhalten bleibt. Guirassy war in der vergangenen Saison von Stade Rennes an den VfB ausgeliehen und bracht es auf 14 Tore in 28 Pflichtspiel-Einsätzen. Am 1. Juli hatten die Stuttgarter der Nationalspieler Guineas dann fest verpflichtet.

Am Samstag (13.00 Uhr/Sky) bestreiten die Stuttgarter ihr erstes Pflichtspiel in der neuen Saison. In Reutlingen treffen sie in der ersten DFB-Pokal-Runde auf den Regionalligisten TSG Balingen.