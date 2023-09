Berichte: Ausstiegsklausel bei Stuttgart-Torjäger Guirassy gilt auch 2024

Dem VfB Stuttgart droht im kommenden Sommer möglicherweise zu einem verhältnismäßig geringen Preis der Verlust seines Torjägers Serhou Guirassy. Wie Sky am Mittwoch berichtet, gilt eine Ausstiegsklausel im Vertrag des Stürmers auch für 2024. Sie soll für den vergangenen Sommer bei 15 Millionen Euro gelegen haben und für das kommende Jahr 20 Millionen Euro betragen. Zuvor hatte bereits die Bild entsprechend berichtet.

Guirassy hat nach den ersten fünf Bundesliga-Spieltagen bereits zehn Saisontore auf dem Konto. Geht seine Entwicklung ähnlich rasant weiter, dürfte sich der Marktwert des 27-Jährigen von derzeit etwa 14 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de) rasch vervielfältigen. Der Nationalspieler Guineas war in der vergangenen Saison vom französischen Erstligisten Stade Rennes an den VfB ausgeliehen. Die Schwaben verpflichteten ihn schließlich für neun Millionen Euro fest und statteten ihn mit einem bis 2026 gültigen Vertrag aus. Mit elf Treffern in 22 Liga-Einsätzen zählte er auf dem Weg zum Klassenerhalt in der Vorsaison zu den Leistungsträgern.

Ein Beispiel, wie schnell Transfer-Summen exorbitant ansteigen können, ist Randal Kolo Muani. Ein Jahr nach seinem ablösefreien Transfer vom FC Nantes zu Eintracht Frankfurt (Marktwert: 16 Millionen) wechselte der Franzose in diesem Sommer für rund 95 Millionen Euro zum Ligue-1-Meister Paris Saint-Germain. Zum Zeitpunkt seines Weggangs von den Hessen lag Kolo Muanis Wert bei 80 Millionen Euro.