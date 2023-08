Transfer fix: Stuttgart holt Premier-League-Angreifer

Deniz Undav spielt künftig für den VfB Stuttgart. Die Schwaben vermeldeten den Transfer des Stürmers am Mittwochabend. Der 27-Jährige kommt von Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion zum VfB. Details zum Vertrag nannte der VfB nicht. Laut Brighton-Mitteilung handelt es sich bei dem Deal um ein Leihgeschäft für die anstehende Saison. Undav erhält in Stuttgart die Rückennummer 26.

„Mit Deniz kommt ein Spieler zu uns, der seine Qualitäten in unterschiedlichen Ländern und Ligen, zuletzt in der Premier League, unter Beweis gestellt hat. Er ist im besten Fußballeralter und wird sich schnell in der Bundesliga zurechtfinden“, wird Stuttgart-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth in der VfB-Mitteilung zitiert: „Wir freuen uns, dass sich Deniz für den VfB entschieden hat und begrüßen ihn herzlich in Stuttgart.“

Auch Undav selbst zeigte sich „überglücklich“ über das Zustandekommen des Transfers. „So wie sich der VfB um mich bemüht hat, war mir schnell klar, dass ich hierher wechseln möchte. Die Gespräche mit dem Trainer waren sehr gut und ich freue mich darauf, schnell mit der Mannschaft loszulegen“, sagte der 27-Jährige.

Undav hatte bereits zu Beginn seiner Karriere in Deutschland gespielt und unter anderem beim TSV Havelse, Eintracht Braunschweig und dem SV Meppen Station gemacht. Im Sommer 2020 zog es den aus Achim stammenden Mittelstürmer zum belgischen Erstligisten Union Saint-Gilloise, für den er in insgesamt 70 Pflichtspielen 45 Tore und 18 Vorlagen beisteuerte.

Im Januar 2022 verpflichtete Brighton den Stürmer für eine Ablöse in Höhe von rund sieben Millionen Euro, verlieh ihn aber umgehend für ein halbes Jahr zurück nach Belgien. In der anschließenden Premier-League-Saison kam er in 30 Partien auf acht Tore und eine Vorlage, musste sich aber vermehrt mit der Joker-Rolle begnügen. Nun geht es für Undav, dessen Marktwert vom Datenportal transfermarkt.de auf zehn Millionen Euro geschätzt wird, in Stuttgart weiter.