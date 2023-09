VfB Stuttgart gegen Darmstadt 98 live im TV und Online-Stream

Der VfB Stuttgart will weiter auf der Erfolgswelle schwimmen. In der Bundesliga ist die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß aktuell eines der formstärksten Teams. Die Schwaben haben drei der vier bisherigen Ligaspiele gewonnen – allesamt mit mindestens drei geschossenen Toren. Am Freitagabend (20.30 Uhr) soll gegen Darmstadt 98 nun der nächste Sieg eingefahren werden. Mit drei Punkten – oder auch mit einem Unentschieden – könnte der VfB sogar vorübergehend die Tabellenspitze erobern. Helfen soll dabei einmal mehr Serhou Guirassy, der mit acht (!) Saisontoren maßgeblichen Anteil am Aufschwung hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Völlig anders sieht die Stimmung bei den Gästen aus Darmstadt aus: Der Aufsteiger ist noch sieglos und mit nur einem Punkt Tabellen-Vorletzter. In Stuttgart nimmt Trainer Thorsten Lieberknecht mit seinem Team nun den nächsten Anlauf auf die drei Punkte. Vor allem in der Defensive erwartet der Coach mehr von seinem Team: „Da gehören elf Spieler dazu. Der eine oder andere muss im Spiel gegen den Ball noch mehr Intensität bringen, um für Entlastung zu sorgen“, so Lieberknecht.

Wie sehe ich das Spiel VfB Stuttgart gegen Darmstadt 98 live im TV?

Die Freitagspartie zwischen dem VfB Stuttgart und Darmstadt 98 wird vom Streamingsender DAZN live und exklusiv ausgestrahlt. Eine TV-Ausstrahlung erfolgt auf dem linearen TV-Sender DAZN 1, der unter anderem bei Sky dazugebucht werden kann. Die Übertragung beginnt um 19.30 Uhr mit der Vorberichterstattung. Die Moderation übernimmt Tobias Wahnschaffe, kommentiert wird von Uli Hebel und Experte Sebastian Kneißel. Als Reporter ist Freddy Harder dabei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kann ich das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Darmstadt 98 im Livestream verfolgen?

DAZN überträgt die Partie des VfB Stuttgart gegen Darmstadt online live. Dafür ist allerdings ein Abo beim Streamingsender nötig. Anpfiff des Spiels ist um 20.30 Uhr.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream für Stuttgart gegen Darmstadt?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel VfB Stuttgart gegen Darmstadt 98 bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Darmstadt 98 im Liveticker?

Der Sportbuzzer bietet am Freitag einen Liveticker zum Spiel des VfB Stuttgart gegen Darmstadt an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es dort ab 20.30 Uhr zu sehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige