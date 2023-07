Berichte: VfB Stuttgart holt Leweling von Union Berlin

Nach der Verpflichtung von Woo-yeong Jong will der VfB Stuttgart in der Offensive offenbar weiter aufrüsten. Wie Kicker und Sky berichten, sollen die Schwaben bei einem weiteren Bundesliga-Konkurrenten fündig geworden sein: Demnach will der VfB Jamie Leweling von Union Berlin ausleihen. Laut Sky soll der Transfer sogar schon ausgehandelt sein. Demnach kommt der 22-Jährige zunächst per Leihe, anschließend habe der VfB eine Kaufoption.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leweling bei Union bisher nur Joker

Leweling kam in der Vergangenheit wie Jeong vorwiegend als hängende Spitze zum Einsatz. Seit seinem Wechsel von Greuther Fürth zu Union vor der abgelaufenen Saison hatte es der zehnmalige U21-Nationalspieler allerdings schwer. 16 Kurzeinsätze konnte er in der Bundesliga verbuchen, sieben weitere in der Europa League. Ein Jahr zuvor in Fürth waren es noch 33 Bundesliga-Einsätze, ein Großteil davon über die volle Distanz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lewelings Vertrag in der Hauptstadt läuft noch bis 2026. Die Chancen auf Einsätze dürften durch die Verpflichtungen von David Datro Fofana, Mikkel Kaufmann und Brenden Aaronson allerdings nicht unbedingt größer geworden sein. Nun zieht es Leweling offenbar nach Stuttgart. Laut Sky solle der Medizincheck zeitnah über die Bühne gebracht werden.