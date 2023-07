VfB verweigert Bayern-Leihgabe Nübel Stammplatzgarantie

Der für die kommende Saison vom FC Bayern ausgeliehene Torhüter Alexander Nübel ist beim VfB Stuttgart nicht zwangsläufig als Nummer eins zwischen den Pfosten gesetzt. „Der Bessere steht im ersten Saisonspiel im Tor“, meinte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth bei Sky und sagte mit Blick auf Nübels Konkurrenten Fabian Bredlow: „Fabian Bredlow hat gerade zum Abschluss gezeigt, wie wichtig er für die Mannschaft sein kann, auch innerhalb der Kabine ist er wichtig. Am Ende entscheidet der Trainer, wer zwischen den Pfosten steht.“

Beim VfB-Coach scheint es aber zumindest eine Tendenz in die Richtung Nübels zu geben. „Wenn wir so ein Invest machen, ist das schon die Idee dahinter“, erklärte Sebastian Hoeneß: „Und trotzdem geht es am Ende um Leistung, aber die Idee ist natürlich schon, dass er als Nummer eins in die Saison geht.“ Sein Debüt im Kasten der Stuttgarter dürfte sich Nübel jedoch anders vorgestellt haben. Bei einem Blitzturnier in Heimstetten am Samstag hatte es für den 26-Jährigen und seine Teamkollegen zum Auftakt eine 1:5-Packung gegen Borussia Mönchengladbach gegeben.

Nübel war im Sommer 2020 ablösefrei von Schalke 04 nach München gewechselt und sollte beim deutschen Rekordmeister mittelfristig als Nachfolger von Manuel Neuer aufgebaut werden. Da Neuer jedoch keinerlei Leistungsabfall zeigte und auch nach einem im vergangenen Dezember erlittenen Unterschenkelbruch weiter das Vertrauen des Klubs genießt, blieb Nübel beim FCB bis heute meist außen vor. Nach einem freudlosen ersten Jahr bei den Bayern war der Keeper in den vergangenen beiden Spielzeiten an die AS Monaco ausgeliehen und zog in diesem Sommer zum VfB weiter.

Das sagt Nübel zum Konkurrenzkampf mit Bredlow

Den Konkurrenzkampf mit Bredlow sieht Nübel sportlich. „Ich hoffe, der Fabi kommt nächste Woche wieder, er war ja verletzt. Dann können wir zusammen trainieren und dann wird der Trainer entscheiden, wer am Ende spielt“, sagte der Schlussmann.