Ex-VfB-Torjäger Kuranyi erklärt: Das macht Guirassy zum Unterschiedsspieler

Er ist aktuell der Spieler der Stunde in der Bundesliga. Kein anderer hat in den ersten vier Partien so sehr auf sich aufmerksam gemacht wie er. Und es ist nicht etwa Bayerns Star-Neuzugang Harry Kane oder Leverkusens formstarker neuer Angreifer Victor Boniface. Die Rede ist von Serhou Guirassy, Stürmer von der Überraschungsmannschaft VfB Stuttgart. Insgesamt acht Tore erzielte der Guineer in der noch jungen Saison bereits. Damit geht mehr als die Hälfte der 14 Schwaben-Tore aus den ersten vier Spielen auf sein Konto.

In der vergangenen Woche bei Mainz 05 (3:1) traf Guirassy dreifach, gegen Bochum (5:0) am 1. Spieltag und gegen Freiburg (5:0) am 3. Spieltag steuerte er jeweils zwei Treffer bei. Bei der einzigen Saisonniederlage in Leipzig (1:5) erzielte der 27-Jährige das einzige Stuttgarter Tor. Für den ehemaligen VfB-Angreifer Kevin Kuranyi, der von 2001 bis 2005 insgesamt 57-mal für die Schwaben traf, ist der rasante Aufstieg Guirassys jedoch kein Zufall. Im Gespräch mit dem Sportbuzzer sagt er: „Serhou ist wirklich ein super Stürmer. Ich bin begeistert von ihm. Der Meinung war ich im Übrigen schon vergangene Saison, als er noch nicht wie am laufenden Band getroffen hat.“

Der siebenfache Nationalspieler Guineas habe „vieles, was heutzutage nicht mehr viele Angreifer haben“, fügt Kuranyi an. Er sei „ein klassischer Mittelstürmer mit allem, was dazu gehört. Er ist groß, stets präsent, sorgt in der gegnerischen Abwehr ständig für Unruhe und spielt auch stark mit dem Rücken zum Tor.“ Dazu kommt Guirassys Vielseitigkeit. Er schießt Tore mit links, mit rechts und mit dem Kopf – schwer auszurechnen für gegnerische Abwehrreihen.

Geht der Lauf gegen Darmstadt weiter?

„Serhou ist ein selten gewordener Stürmertyp“, erklärt Kuranyi und fügt eine deutliche Botschaft an: „Einer wie er Deutschland fehlt.“ In der Tat könnte die Nationalmannschaft einen Neuner mit solchen Qualitäten aktuell gut gebrauchen. Ähnliche Veranlagungen im DFB-Kader hat lediglich Niclas Füllkrug. Der Torschützenkönig der vergangenen Spielzeit wird allerdings immer wieder von Verletzungen ausgebremst, verpasste zuletzt auch die Länderspiele gegen Japan (1:4) und Frankreich (2:1).

Am Freitagabend gegen Darmstadt 98 (20.30 Uhr/DAZN) will Guirassy seinen beeindruckenden Lauf fortsetzen. Fest steht: Vor heimischer Kulisse gehen die Schwaben als klarer Favorit in die Partie. Aufsteiger Darmstadt hat in dieser Saison noch kein Spiel für sich entscheiden können, stellt mit 13 Gegentoren zudem die schlechteste Abwehr der Liga. Und ausgerechnet jetzt müssen sie den Spieler der Stunde verteidigen.