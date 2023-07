Platz unbespielbar: VfB Stuttgart bricht Trainingslager ab

Schlechte Wetterverhältnisse haben dem VfB Stuttgart einen Strich durch die Vorbereitungspläne gemacht. Der Bundesliga-Klub bricht sein Trainingslager in Österreich wetterbedingt ab und reist zurück in die Heimat. Nach den starken Regenfällen am Dienstagnachmittag und in der Nacht zum Mittwoch sei der Trainingsplatz in Neukirchen am Großvenediger bis auf Weiteres nicht bespielbar, teilte der Klub mit. Zudem seien weitere Niederschläge angekündigt. Der Verein habe sich daher dazu entschieden, das ursprünglich bis Sonntag angesetzte Camp vorzeitig zu beenden und zurück nach Stuttgart zu fahren.

„Wir hätten das Trainingslager sehr gerne wie geplant absolviert. Ohne vollumfänglich nutzbare Trainingsplätze macht ein Aufenthalt aber natürlich keinen Sinn“, sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Die Schwaben hatten ihr Quartier am Montagabend bezogen. Nach einer lockeren und einer intensiveren Einheit auf dem Rasen absolvierten sie noch eine weitere im Kraftraum.

Für die restliche Vorbereitung hat der VfB nun noch Testspiele gegen Vitesse Arnheim im österreichischen Zell am See (22. Juli), Borussia Mönchengladbach und TSV 1860 München in Heimstetten (jeweils am 29. Juli) sowie bei Sheffield United (5. August) geplant. Am 12. August starten die Schwaben mit dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal bei Regionalligist TSG Balingen (12. August) in die Pflichtspielphase. Es folgt der Bundesliga-Auftakt gegen den VfL Bochum am 19. August.