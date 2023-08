Liverpool bietet für VfB-Kapitän: Stuttgart droht Dreifach-Abgang vor Transferschluss

In der vergangenen Saison konnte sich der VfB Stuttgart erst über die Relegation retten und bleibt somit ein weiteres Jahr in der Bundesliga. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß muss vor dem Transferschluss allerdings noch um drei Leistungsträger bangen. Medienberichten zufolge könnten nämlich sowohl Innenverteidiger Konstantinos Mavropanos als auch Linksverteidiger Borna Sosa und sogar Kapitän Wataru Endo die Schwaben in diesem Monat noch verlassen.

Vor allem ein Abschied von Endo würde die Stuttgarter schwer treffen. Der Japaner stehe beim FC Liverpool hoch im Kurs, berichtet der Transferexperte Fabrizio Romano. Demnach sollen die „Reds“, die im Werben um Brightons Moisés Caicedo und Southamptons Romeo Lavia gegenüber dem FC Chelsea den Kürzeren gezogen haben sollen, am Mittwochabend ein offizielles Angebot für den 30-Jährigen hinterlegt haben, der in den letzten Jahren zu den absoluten Topspielern des VfB gehörte. Trainer der Liverpooler ist der gebürtige Stuttgarter Jürgen Klopp, die Kaderplanung liegt unter anderem bei Jörg Schmadtke, der lange Jahre als Manager bei verschiedenen Bundesligisten tätig war. Die Verhandlungen sollen laufen, Endo könne sich den Wechsel laut Romano sehr gut vorstellen.

Sosa soll sich unterdessen in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem FC Sevilla befinden, wie Romano erfahren haben will. Der Kroate, der kurzzeitig auch als Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft gehandelt worden war, steht noch bis 2025 am Neckar unter Vertrag, hatte sich jedoch bereits seit geraumer Zeit offen für eine Veränderung gezeigt. Der Linksverteidiger war vor mittlerweile fünf Jahren für sechs Millionen Euro von Dinamo Zagreb gekommen.

West Ham United: Mavropanos statt Maguire?

Sein zentraler Abwehrkollege Konstantinos Mavropanos soll derweil bei Premier-League-Klub West Ham United hoch im Kurs stehen. Die Londoner hatten sich unter der Woche aus den Verhandlungen über einen Transfer von Manchester Uniteds Ex-Kapitän Harry Maguire zurückgezogen. Diese Planstelle könnte nun von Mavropanos besetzt werden. Erste Gespräche sollen laufen, als Ablöse sind laut Kicker 18 Millionen Euro im Gespräch.

VfB-Boss Alexander Wehrle hatte grundsätzlich Abgänge nicht ausgeschlossen. „Wir müssen nicht verkaufen“, sagte Wehrle. „Wir gehen aber davon aus, dass der eine oder andere Spieler noch auf uns zukommt, weil er den Wunsch hat, zu wechseln. Ob wir dem dann zustimmen, hängt davon ab, ob die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen passen.“