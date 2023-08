Berichte: Stuttgart vor Transfer von Premier-League-Stürmer

Der VfB Stuttgart verstärkt sich kurz vor dem Start der neuen Pflichtspielphase offenbar im Angriff. Wie der Pay-TV-Sender Sky und der Kicker übereinstimmend berichten, steht der 27-Jährige unmittelbar vor dem Wechsel von Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion zu den Schwaben. Demnach habe der VfB mit Undav eine mündliche Einigung erzielt und strebe ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption an. Laut den Stuttgarter Nachrichten sei er sogar bereits zum obligatorischen Medizincheck bei seinem potenziellen künftigen Arbeitgeber.

Undav hatte bereits zu Beginn seiner Karriere in Deutschland gespielt und unter anderem beim TSV Havelse, Eintracht Braunschweig und dem SV Meppen Station gemacht. Im Sommer 2020 zog es ihn zum belgischen Erstligisten Union Saint-Gilloise, für den er in insgesamt 70 Pflichtspielen 45 Tore und 18 Vorlagen beisteuerte. Im Januar 2022 verpflichtete Brighton den Stürmer für eine Ablöse in Höhe von rund sieben Millionen Euro, verlieh ihn aber umgehend für ein halbes Jahr zurück nach Belgien. In der anschließenden Premier-League-Saison kam er in 30 Partien auf acht Tore und eine Vorlage, musste sich aber vermehrt mit der Joker-Rolle begnügen. Nun soll es für Undav, dessen Marktwert vom Datenportal transfermarkt.de auf zehn Millionen Euro geschätzt wird, in Stuttgart weitergehen.

VfB Stuttgart: Ito und Mavropanos umworben

Zwei andere Spieler könnten Stuttgart indes verlassen. Innenverteidiger Hiroki Ito soll nach einem Bericht von Sport1 bei Ajax Amsterdam auf der Liste stehen. Dort ist der frühere VfB-Sportdirektor Sven Mislintat inzwischen tätig. „In unseren sportlichen Planungen ist Hiroki Ito ein zentraler und fester Bestandteil. Ich sehe derzeit rein gar nichts, was uns davon Abstand nehmen ließe“, hatte Mislintats Nachfolger Fabian Wohlgemuth kürzlich in einem Interview der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten gesagt. Auch Konstantinos Mavropanos wird mit einem anderen Klub in Verbindung gebracht, dem italienischen Meister SSC Neapel.