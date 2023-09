Starke Stuttgart-Frühform: Hoeneß nicht überrascht

Der VfB Stuttgart ist mit neun Punkten aus vier Spielen stark in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Für Trainer Sebastian Hoeneß ist es keine Überraschung, dass es der Klub geschafft hat, die Sommer-Abgänge einiger Schlüsselspieler der vergangenen Jahre aufzufangen. „Überrascht, das wäre das falsche Wort“, sagte der 41-Jährige zwei Tage vor ihrem Duell in der Bundesliga mit dem Darmstadt 98 (Freitag, 20.30 Uhr, DAZN). „Aber es ist auch noch einen Tick zu früh, um das abschließend beurteilen zu können. Aber wir hatten natürlich die Hoffnung, dass es schnell gelingt. Es geht in die richtige Richtung.“

Unter anderem hatten Abwehrspieler Konstantinos Mavropanos (West Ham United), Ex-Kapitän Wataru Endo (FC Liverpool) und der kroatische WM-Dritte Borna Sosa (Ajax Amsterdam) die Schwaben in der zurückliegenden Wechselperiode verlassen. Dennoch startete der VfB mit drei Siegen aus vier Liga-Partien und geht als Tabellenvierter in den fünften Spieltag.

Undav nach Verletzung noch keine Option

Im ausverkauften Heimspiel gegen Aufsteiger Darmstadt ist Deniz Undav noch keine Option für die Startelf. Der Stürmer kam aus England von Brighton & Hove Albion, fiel zunächst aber aus. „Er kann noch gar nicht bei 100 Prozent sein, dafür war er einfach zu lange verletzt“, sagte der Coach.

In der kommenden Partie gegen Darmstadt noch keine Option: Deniz Undav (Mitte). © Quelle: IMAGO/Sportfoto Rudel

Große Fortschritte macht Nationalspieler Josha Vagnoman. „Er hat mehr als nur ein Warm-up absolviert, das sieht gut aus. Möglicherweise kann er in der nächsten Woche schon eine komplette Trainingswoche mitmachen“, so Hoeneß.