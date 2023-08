Premier-League-Klub lockt: VfB-Duo im Doppelpack nach England?

Kostenfrei bis 17:19 Uhr lesen

Vorstoß von Kinderärztepräsident

Die Ressourcen im Gesundheitssystem sind knapp. Geht es nach Kinderärztepräsident Thomas Fischbach, dann sollen Eltern deshalb „für die Pickel am Po der Kinder“ in Notdiensten eine Gebühr bezahlen. Tatsächlich ist in Schleswig-Holstein die Zahl kranker Kinder in Notaufnahmen stark gestiegen. Das sagen die Kliniken.