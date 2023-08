Liverpool verpflichtet Stuttgart-Kapitän Endo

Der VfB Stuttgart hat kurz vor dem Start in die neue Saison der Bundesliga seinen Kapitän verloren. Der Japaner Wataru Endo wechselt mit sofortiger Wirkung zum von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool. Beide Klubs bestätigten am Freitag den Vollzug des überraschenden Transfers. Als Ablösesumme fließen für den Mittelfeldspieler Medienberichten zufolge rund 20 Millionen Euro. Die Summe soll durch mögliche Bonuszahlungen noch auf rund 25 Millionen Euro anwachsen können. Mit dem Transfer entspreche man dem Wunsch des Spielers, heißt es in der Klubmitteilung des VfB. Bei den „Reds“ trägt Endo, der einen „langfristigen Vertrag“ unterzeichnete, die Rückennummer 3.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Abgang des Routiniers ist ein herber Verlust für die Stuttgarter, die zum Liga-Auftakt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum antreten. Endo hatte in der Vergangenheit mehrfach erklärt, irgendwann in der Premier League spielen zu wollen. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hatte den Abgang bereits vor der offiziellen Verkündung angekündigt und gesagt, es sei sicher „kein Normalfall, dass der Kapitän zwei, drei Tage vor dem Auftakt von Bord geht“. Der Abschied des Mittelfeldspielers tue dem VfB „sportlich richtig weh“ und er als Coach sei „nicht begeistert“. Er habe aber Verständnis für die Sicht des Spielers und des Klubs. Endo könne sich als 30-Jähriger seinen Traum von der Premier League erfüllen. Dazu sei „das wirtschaftliche Paket aus Vereinssicht gut“, erklärte Hoeneß.

Endo war im Sommer 2019 vom belgischen Verein VV St. Truiden zum VfB gewechselt. Seitdem entwickelte er sich zu einem der unumstrittenen Leistungsträger der Schwaben. Erst vorige Woche hatte Trainer Sebastian Hoeneß verkündet, dass der 50-malige Nationalspieler den VfB auch in dieser Saison als Kapitän anführen soll. Beim 4:0 in der ersten DFB-Pokal-Runde gegen Viertligist TSG Balingen am vergangenen Samstag hatte Endo ein Tor erzielt. „Es war mir eine Ehre, den VfB in den letzten Jahren als Kapitän aufs Feld zu führen. Ich habe das Trikot immer mit Stolz getragen und verteidigt. Ich werde die Zeit mit den VfB-Fans und ihre unglaubliche Unterstützung niemals vergessen, meine Familie und ich werden Stuttgart für immer in unseren Herzen tragen“, sagt Endo zu seinem Abschied. Mit seinem Wechsel nach Liverpool gehe nun ein Traum in Erfüllung. „Ich habe die Möglichkeit, an der weltberühmten Anfield Road zu spielen. Dass ich diese Chance bekomme, habe ich auch dem VfB zu verdanken. Dort bin ich zu dem Spieler geworden, der ich heute bin und der sich nun nach Liverpool gespielt hat“, ergänzte der Mittelfeldmann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stuttgart-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth betont den erheblichen Verlust und zeigt Verständnis für die Enttäuschung, die sich unter den Anhängern breitgemacht hatte. „Mit Wataru Endo geht ein großes Stück Identität des VfB. Ich kann die Reaktionen bei unseren Fans sehr gut verstehen. Wataru ist hier als Sportler und Mensch zur Legende geworden, in einer Zeit, in der der VfB vor größten sportlichen Herausforderungen stand“, so der VfB-Boss.