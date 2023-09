Halbe Miete auf dem Weg zur Torjäger-Kanone: Wie Guirassy den VfB verzückt

Der bekannte Spruch „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ ist in der bisherigen Bundesliga-Saison nur wenig zutreffend. Am Samstag-Nachmittag hieß nach dem 3:1-Sieg des VfB Stuttgart bei den 05ern: „Guirassy bleibt Guirassy, wie er trifft und tanzt“. Serhou Guirassy hatte gerade seinen ersten Dreierpack in der Bundesliga geschnürt und tanzte nach Schlusspfiff zwischen feiernden Fans und Teamkollegen. In Mainz hatte der 27 Jahre alte VfB-Stürmer seine Saisontreffer sechs, sieben und acht erzielt und sich damit in den Bundesliga-Geschichtsbüchern verewigt. Acht Tore nach vier Spieltagen gelangen zuletzt Peter Meyer für Borussia Mönchengladbach. Das war in der Saison 1967/68, also vor 56 Jahren. Die Bundesliga erlebt einen sensationellen Guirassy – das weiß auch der Topstürmer selbst.

„Ich denke, ich bin in der Form meines Lebens. Ich hoffe, dass das so weitergeht“, sagte der Nationalspieler Guineas nach dem Spiel. Es ist schon beachtlich, dass erst der VfB-Stürmer die Marke von 1967 knackte. In den letzten 56 Jahren gab es in der Bundesliga schließlich Stürmerstars wie Robert Lewandowski, Gerd Müller, Erling Haaland oder aktuell Harry Kane. Keiner von ihnen konnte nach den ersten vier Spieltagen eine Quote von zwei Toren pro Partie aufweisen. Stuttgarts Poker, Guirassy im Sommer trotz lukrativer Angebote aus England zu halten, zahlt sich voll aus. Denn der Stürmer weist nicht nur persönlich eine Spitzenbilanz auf, sondern hat dem VfB auch einen glanzvollen Saisonstart beschert. Mit neun Punkten stehen die Cannstatter nur einen Zähler hinter der Ligaspitze.

Guirassy laut Trainer Hoeneß ein „sehr kompletter Spieler“

Auch Trainer Sebastian Hoeneß ist begeistert. „Serhou ist in der Lage, aus unterschiedlichsten Situationen Tore zu machen. Er ist im eins-gegen-eins unheimlich ruhig und überlegt. Er ist sehr kreativ, dazu schnell. Er ist ein sehr kompletter Spieler“, sagte Hoeneß, der den VfB über die Relegation in der Bundesliga hielt. Dank Guirassys Toren haben die Stuttgarter aktuell keine Abstiegssorgen und blicken in der noch jungen Spielzeit stattdessen in Richtung Europa. Der Lauf des 1,87 Meter großen Mittelstürmers zeichnete sich schon in der Vorsaison ab. Seit der Hoeneß-Übernahme im April traf er regelmäßig und bewahrte den VfB so maßgeblich vor dem schweren Gang in die Zweitklassigkeit.

Guirassy startete seine Profikarriere mit 18 Jahren bei Stade Laval in der Ligue 2, der zweiten Liga Frankreichs. Über die AJ Auxerre und LOSC Lille kam der Stürmer 2016 erstmals in die Bundesliga. 3,8 Millionen Euro überwies der 1. FC Köln für den damals 20-Jährigen nach Lille. Beim „Effzeh“ überzeugte der in Frankreich geborene Guirassy in zweieinhalb Jahren aber selten. 45 Spiele absolvierte er für die Kölner. Seine Ausbeute: neun Tore und zwei Vorlagen. Köln schickte den Stürmer Anfang 2019 zurück nach Frankreich.

Über die Ligue 1 nach Stuttgart

Beim Amiens SC zeigte Guirassy prompt bessere Trefferqualitäten. 2020 wechselte er dann innerhalb Frankreichs zu Stade Rennes, das in der damaligen Saison in der Champions League vertreten war. Auch in Rennes überzeugte der guineische Nationalspieler, wenngleich er nicht als Topstürmer galt. Zur Saison 2022/23 holte der VfB Stuttgart Guirassy per Leihe zurück in die Bundesliga. In seiner Debütsaison für den VfB traf er elf Mal in 22 Spielen. Im Sommer verpflichteten die Stuttgarter den Stammspieler fest für neun Millionen Euro.

Guirassys aktueller Marktwert beläuft sich laut transfermarkt.de auf 14 Millionen Euro. Hält der VfB-Stürmer seine Form, wird dieser in den kommenden Monaten noch deutlich ansteigen. Stuttgart setzt auf weitere Guirassy-Tore. Mit seiner aktuellen Trefferquote ist der siebenmalige Nationalspieler schon jetzt ein heißer Anwärter auf die Torjägerkanone. In der vergangenen Saison reichten 16 Tore für den Gewinn der Trophäe, schon jetzt hat der Stuttgarter die Hälfte dieser Marke erreicht. Der letzte VfB-Torschützenkönig war Fredi Bobic in der Saison 1995/96. Er erzielte damals 17 Tore. Hält Guirassy seine Quote, hat er die Bobic-Marke bereits am neunten Spieltag geknackt und es heißt weiterhin: „Guirassy bleibt Guirassy, wie er trifft und tanzt“.