Bericht: VfB Stuttgart mit Interesse an Bayern-Duo

In der abgelaufenen Saison hat der VfB Stuttgart den Klassenerhalt erst über die Relegation geschafft und steckte bis zuletzt im Abstiegskampf – das soll sich in der neuen Bundesliga-Saison ändern, dafür soll der Kader verstärkt werden. Einem Bericht der Bild zufolge sehen die Verantwortlichen Handlungsbedarf auf der Torwart-Position und haben demnach Alexander Nübel und Yann Sommer vom FC Bayern ins Visier genommen. Der aktuelle Keeper der Schwaben, Florian Müller, verlässt den Verein laut des Berichts in Richtung SC Freiburg, weshalb mindestens eine Stelle frei werden würde.

Sommer wechselte erst im Januar zum deutschen Rekordmeister und hat den verletzten Manuel Neuer, der sich bei einem Ski-Ausflug einen Beinbruch zugezogen hatte, in der Rückrunde als Nummer Eins ersetzt. Damals überwiesen die Münchener 9 Millionen Euro an Borussia Mönchengladbach für den Schweizer Nationaltorwart. Doch Sommers Aussichten auf Spielpraxis in der neuen Saison dürften mit der Rückkehr von Neuer, der zum Trainingsauftakt Mitte Juli bei den Bayern zurück sein möchte, schwinden. Auch mit Blick auf die EM 2024, wo der 34-Jährige als Stammtorwart zum Einsatz kommen möchte, könnte ein Transfer zum VfB, wo er gesetzt sein dürfte, Sinn ergeben.

„Alex wird sich ab Sommer nicht hinter Manuel Neuer auf die Bank setzten.“ Nübel-Berater Stefan Backs

Nübel war die letzten zwei Jahre an die AS Monaco ausgeliehen. Auch diesmal würde es laut Bild auf eine Leihe hinauslaufen. „Was Alex nicht machen wird, ist sich ab Sommer hinter Manuel Neuer auf die Bank zu setzen“, machte Nübel-Berater Stefan Backs Ende vergangenen Jahres bereits klar. Mit Sommer hat der 26-Jährige nun sogar einen weiteren Konkurrenten. Sowohl Nübel als auch Sommer sind noch bis 2025 an den Verein gebunden.