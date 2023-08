BVB-Aufstellung fix: Terzic setzt auf Nmecha - Ryerson fehlt, Reus auf der Bank

Bei Borussia Dortmund lief zum Bundesliga-Start gegen den 1. FC Köln (1:0) längst noch nicht alles rund. Durch ein spätes Tor sicherten sich die Westfalen dennoch den ersten Dreier der neuen Spielzeit. Beim kleinen Revierderby gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr, Sky) erwartet BVB-Trainer Edin Terzic eine Leistungssteigerung seiner Profis - zeigt sich dabei aber optimistisch. „Wir sind bereit für dieses Spiel, egal wie hitzig und intensiv es gemacht wird. Wir haben große Lust“, so der Dortmunder Coach.

Personell scheinen die Schwarz-Gelben für das Duell mit Bochum gewappnet zu sein. Neben den verletzten Julien Duranville, Abdoulaye Kamara und Thomas Meunier ist jedoch auch Außenverteidiger Julian Ryerson, der nach dem Köln-Spiel kürzer treten musste, keine Option für die Partie an der Castroper Straße. Ansonsten kann Terzic aber aus dem Vollen schöpfen. Karim Adeyemi ist nach seinem Joker-Einsatz in der Vorwoche erneut Reservist. Mit einem Platz auf der Bank muss außerdem Ex-Kapitän Marco Reus vorliebnehmen - neben Mateu Morey, der nach 847 Tagen Verletzungspause wieder im Kader steht. Felix Nmecha ist von Beginn an dabei.

So startet der BVB: Kobel - Wolf, Schlotterbeck, Hummels, Bensebaini - Sabitzer, Can - Malen, Brandt, Nmecha - Haller

Reviernachbar Bochum will nach dem Fehlstart in die neue Saison indes die Kehrtwende schaffen. „Wir brennen auf Wiedergutmachung und freuen uns auf ein geiles Derby. In so einem Spiel ergeben sich die Dinge von ganz alleine“, sagte am VfL-Trainer Thomas Letsch, dessen Mannschaft zum Auftakt in die Bundesliga 0:5 beim VfB Stuttgart verloren hatte und schon zuvor im DFB-Pokal gegen Drittligist Arminia Bielefeld ausgeschieden war. „Mich interessiert die Vergangenheit nicht, wir schauen nach vorne“, sagte Letsch.

Die Vorgabe des Trainers ist eindeutig: „Wir wollen aggressiv sein, unangenehm und widerlich. So, dass es dem Gegner keinen Spaß macht, bei uns zu spielen.“ Weiterhin fehlen den Bochumern die verletzten Philipp Förster sowie Neuzugang Moritz Kwarteng. Rückkehrer Keven Schlotterbeck, der erst am Dienstag erneut vom SC Freiburg ausgeliehen wurde, sitzt gegen den BVB, bei dem sein Bruder Nico Schlotterbeck unter Vertrag steht, zunächst auf der Bank.

So startet der VfL Bochum: Riemann - Masovic, Ordets, Passlack - Bernardo, Losilla, Stöger, Wittek - Bero - Hofmann, Asano