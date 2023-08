Nach Gastspiel in der Rückrunde: Bochum mit neuer Schlotterbeck-Leihe

Keven Schlotterbeck wird erneut vom SC Freiburg an den VfL Bochum ausgeliehen. Nachdem der Verteidiger bereits in der zurückliegenden Rückrunde für den Klub aus dem Ruhrgebiet aufgelaufen war, gilt die neue Leihe nun für die gesamte Saison. Über eine mögliche Kaufoption für den VfL machten die Klubs bei der Verkündung des Deals am Dienstag keine Angaben.

„Es freut mich sehr, dass es geklappt hat und ich nun wieder in Bochum bin“, sagte Schlotterbeck zu seiner Rückkehr. „Die Zeit beim VfL war sehr intensiv und hat mir unvergessliche Momente beschert. Ich habe meine beiden ersten Bundesligatore für den VfL erzielt, mit Mannschaft und Fans den Klassenerhalt gefeiert. Das möchte ich im Mai nächsten Jahres wieder erleben, dafür werden wir uns wieder reinhauen.“

Der 26 Jahre alte Bruder von BVB-Profi und Nationalspieler Nico Schlotterbeck spielte während seiner ersten Leihe 13-mal für den VfL. „Im Januar, als Keven erstmalig zum VfL gestoßen ist, haben wir seine Vorzüge genannt. Er hat sich als die Verstärkung erwiesen, die wir in ihm gesehen haben“, sagte Bochums Sportdirektor Marc Lettau und erklärte: „An der Zielsetzung für diese Saison hat sich nichts geändert, wieder wollen wir im Kampf um den Klassenerhalt erfolgreich sein. Mit ihm erhöht sich unsere Chance, es erneut zu schaffen.“

