﻿Bloß nicht wieder Fahrstuhl: So will sich der VfL Bochum etablieren

Der VfL Bochum ist nun die Nummer zwei im Ruhrgebiet. Schalke 04 stieg aus der Bundesliga ab, Derbys mit Vizemeister Borussia Dortmund gibt es kommende Saison folglich nur zwischen dem BVB und dem Team von VfL-Trainer Thomas Letsch. Mehr noch: Tief im Westen steht die dritte Erstligaspielzeit in Folge an, während Schalke nach 2021 erneut in die Zweitklassigkeit abgerutscht ist – ausgerechnet unter Ex-Bochum-Coach Thomas Reis.

Das schwere zweite Bundesliga-Jahr überstanden

Das Auf und Ab kennt sonst der kleinere Nachbar der Gelsenkirchener mit bislang sechs Bundesliga-Abstiegen bestens. Derzeit hält sich die einstige Fahrstuhlmannschaft aber wacker. Letsch übernahm vergangenen Herbst von Reis und stabilisierte das Team. Am 34. Spieltag retteten sich die Bochumer mit einem 3:0 gegen Bayer Leverkusen. „Der Verein ist etwas Besonderes und ich glaube, dass uns in Deutschland viele gönnen, dass wir in der Liga geblieben sind“, sagte der 54 Jahre alte Coach. „Dieser Klassenerhalt ist noch ein Stück höher zu bewerten als der im Vorjahr“, erklärte Sportchef Marc Lettau.

Das schwere zweite Jahr ist also überstanden. Stefan Kuntz weiß, was das heißt. „Jede weitere Bundesliga-Saison hilft, die finanziellen Mittel aufzubauen, um den Verein über einen längeren Zeitraum weiterzuentwickeln“, sagt der ehemalige Stürmer, der von 1983 bis 1986 und von 1998 bis 1999 für die Bochumer auflief, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Kommende Spielzeit sollen 45 Millionen Euro Etat zur Verfügung stehen – so viel wie noch nie beim VfL. Neben besseren wirtschaftlichen Möglichkeiten gehe es laut dem aktuellen türkischen Nationaltrainer Kuntz darum, dass „die eigene Identität bis ins letzte Detail implementiert werden muss“. Das spiele auch „eine wichtige Rolle“ für potenzielle Neuzugänge.

Seinen Königstransfer hat der VfL jüngst unter Dach und Fach gebracht: Innenverteidiger Bernardo kommt von RB Salzburg an die Castroper Straße. Der Brasilianer kennt die Bundesliga, stand von 2016 bis 2018 in 49 Pflichtspielen für Leipzig auf dem Platz. Danach spielte der 28-Jährige bei Brighton & Hove Albion in England, kehrte im Januar 2021 nach Salzburg zurück und wechselte nun für rund eine Million Euro nach Bochum. Letsch war Assistent beim österreichischen Serienmeister, als der wuchtige Abwehrspieler vor siebeneinhalb Jahren aus Brasilien kam.

Weitere Neuzugänge haben frühzeitig unterschrieben: Felix Passlack (BVB), Noah Loosli (Grass­hop­per Zürich) und Lukas Daschner (FC St. Pauli) gehören ebenso dazu wie Matus Bero (Vitesse Arnheim) und Moritz-Broni Kwarteng (Magdeburg). Noch immer buhlt der VfL um Keven Schlotterbeck, der in der Rückrunde aus Freiburg ausgeliehen war. Der Bruder von Nationalspieler und BVB-Profi Nico soll fest ins Revier wechseln. Eine Einigung zwischen dem SCF und Bochum gab es bislang nicht, auch wegen der Ablöse, die Berichten zufolge bei 3 Millionen Euro liegt. Gegangen sind nur Leistungsträger früherer Zeiten, etwa Silvère Ganvoula, bester Bochumer Torschütze der Zweitligasaison 2019/2020, und Konstantinos Stafylidis sowie einige Leihspieler.

Erneute Bochum-Mission lautet Klassenverbleib

Bochums erneute Mission ist klar: Klassenverbleib. „Ich glaube nicht, dass es einfacher wird als im vergangenen Jahr“, so Kuntz. Dabei sind mit Neuling 1. FC Heidenheim und Rückkehrer Darmstadt 98 zwei vermeintliche Außenseiter aufgestiegen. „Auf jeden Fall wächst die Erwartungshaltung. Es wird heißen, dass man die beiden eh hinter sich lässt“, sagt Kuntz. Am Ende der Saison wird sich zeigen, ob das gelingt – oder Bochum mal wieder mit dem Fahrstuhl nach unten muss.