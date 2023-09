Last-Minute-Transfer: Bochum holt Ex-Frankfurter Paciencia

Last-Minute-Verstärkung für den VfL Bochum. Wie am Freitagabend rund zweieinhalb Stunden nach Ende der Transferfrist in Deutschland bestätigt wurde, ist am Deadline-Day noch die Verpflichtung von Goncalo Paciencia perfekt gemacht worden. Laut Celta Vigo kommt der Stürmer für ein Jahr auf Leihbasis aus Spanien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Paciencia ist kein Unbekannter in der Bundesliga. Von 2018 bis 2022 stand der Portugiese bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag und gewann mit den Hessen die Europa League. Auf dem Weg zum Titel erzielte er im Europapokal zwei Tore in sechs Einsätzen. Insgesamt bestritt er 86 Pflichtspiele für die SGE, in denen ihm 20 Treffer gelangen. In der Saison 2020/21 spielte er zudem leihweise für Schalke.

Der 29-Jährige ist die gesuchte Verstärkung für das Sturmzentrum der Bochumer, das bislang von Philipp Hofmann allein beackert wurde. Wenige Stunden zuvor gab der VfL zudem bekannt, dass Stürmer Simon Zoller den Klub Richtung FC St. Pauli verlässt.