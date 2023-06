﻿VfL-Nationalspielerin Rauch: „Vielleicht sollten wir gar nicht in die Dimensionen des Männerfußballs vorstoßen“

Wolfsburg. Geboren wurde sie in Hann. Münden in Niedersachsen, aufgewachsen ist sie im Kreis Peine, ehe sie in Potsdam Bundesliga-Fußballerin und Nationalspielerin wurde. Seit 2019 spielt Felicitas Rauch für den VfL Wolfsburg, wurde dreimal Pokalsiegerin, zweimal Meisterin und Vize-Europameisterin. Jetzt steht mal wieder ein Karriere-Highlight an – das Champions-League-Finale am Samstag (16 Uhr) in Eindhoven gegen den FC Barcelona. Im Interview spricht die 27-Jährige über ihren Werdegang, Kicken mit Jungs und darüber, dass sich Frauenfußball auch weiterhin vom Männerfußball unterscheiden sollte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Finale gegen Barcelona - was wird das für ein Spiel?

Ein Finalspiel, in dem beide Mannschaften alles reinwerfen werden - und in dem wir unser Licht nicht unter den Scheffel stellen dürfen. Barca hat eine enorme Qualität, aber wir können auch tollen Fußball spielen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Süchtig danach, vor großen Kulissen zu spielen“

Erstmals ist ein Finale ausverkauft - der nächste Fan-Rekord im Frauenfußball. Haben Sie sich mittlerweile daran gewöhnt?

Ich bin sogar süchtig danach, vor diesen großen Kulissen zu spielen. Das ist so ähnlich wie mit Titelgewinnen: Wenn man das einmal erlebt hat, will man es wieder und wieder und wieder erleben. Dann will man auch, dass unser AOK-Stadion ausverkauft ist - und die Volkswagen-Arena möglichst voll ist.

In der vergangenen Saison waren über 90.000 Menschen im Camp Nou, als der VfL dort 1:5 verlor. War die Kulisse da ein Faktor?

Ich glaube nicht, dass wir damals sonderlich nervös waren, jedenfalls hatte ich das bei mir und vielen Mitspielerinnen so nicht festgestellt. Dass das Spiel so lief, wie es lief, lag eher daran, dass Barca ein frühes Tor gemacht hat und dann in eine Art Flow kam.

Wenige Wochen später standen Sie vor über 87.000 Zuschauenden in Wembley im EM-Finale, unlängst waren es im Spiel bei Arsenal über 60.000. Denkt man sich da beim Blick auf die Kulisse: „Okay, kenne ich schon“?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Irgendwie vertrauter war es schon. Du musst auch lernen, damit umzugehen - weil du anders mit dem Trainer oder Mitspielerinnen kommunizieren musst, weil viel über Körpersprache geht. Aber daran haben wir uns ja jetzt gewöhnen dürfen.

Fußball auf der Straße in Dungelbeck

Sie sagen „dürfen“.

Ja. Wir wissen, wie es ist, vor leeren Rängen zu spielen - und vor 90.000. Weil wir beides kennen, können wir das wertschätzen und finden es nicht selbstverständlich, sondern immer wieder speziell. Wenn zum Beispiel unser Zeugwart Kulle das Champions-League-Logo extra fürs Spiel auf unsere Trikots flockt, empfinde ich das echt als etwas Besonderes.

Ihr Weg in den Fußball fing in Dungelbeck an. Wie war das?

Wir hatten ein Haus mit Garten in einer ruhigen Straße, auf der wir auch Fußball spielen konnten. Und der Sportplatz war nur 100 Meter entfernt. Das war toll. Mein Papa spielte Fußball, mein Bruder auch - und ich bin dann irgendwann auch in den Verein, um „Trikotfußball“ zu spielen, um es mal so zu nennen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Mannschaft waren ansonsten nur Jungs. War das komisch?

Gar nicht. Ich kann mich an keine Situation erinnern, in der ich blöd angemacht wurde. Ich war Kapitänin, komplett anerkannt, habe mich in der gleichen Kabine umgezogen. Für mich war es total normal, mit Jungs meine Freizeit zu verbringen, für die Jungs war es total normal, dass ich dabei bin. Ich war einfach nur die Feli. Ich hatte zwar etwas längere Haare, sah aber nicht so aus wie ein typisches Mädchen. Wenn ich mal was vom Spielfeldrand gehört habe, dann eher „Wo ist denn jetzt hier das Mädchen?“

Dann ging es zum VfB Peine und auch zum Stützpunkttraining – wie fanden die Eltern das?

Gut. Ich hatte volle Unterstützung, mir wurde sozusagen regelrecht der Popo gepudert. Mein Vater hat mehr so den sportlichen Bereich abgedeckt, meine Mama das Organisatorische. Sie war bei jedem Training dabei, mit Campingstuhl und Cappuccino. Für sie war das so etwas wie Auszeit vom Beruf, sie hatte ihre Freude, wenn sie sehen konnte, wie viel Spaß ich auf dem Fußballplatz habe.

Es hätte beim VfB auch Mädchenmannschaften gegeben…

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich habe da auch mal mittrainiert, wollte aber immer lieber mit meinen Jungs spielen. Das war irgendwie leistungsorientierter.

Der Wechsel nach Potsdam hatte dann aber zunächst einmal nichts mit Fußball zu tun?

Nein, meine Eltern haben sich beruflich verändert und wir zogen nach Berlin. Ich war da gerade in dem Alter, wo ich nicht mehr mit Jungs spielen konnte, also bin ich bei Turbine Potsdam gelandet.

„Warum sollen Frauen nicht genauso gut Fußball spielen können wie Jungs?

Ist Ihnen der Abschied aus Dungelbeck und vom VfB Peine schwergefallen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ganz leicht war es nicht, gerade in der Pubertät. Aber ich war eigentlich immer ein offener Mensch, immer kontaktfreudig. Und die Aussicht, zweimal am Tag Fußball spielen zu dürfen, während die Sache mit der Schule organisiert wird, war ja auch nicht schlecht. In dem Turbine-Internat waren Spielerinnen aus ganz Deutschland, wir haben morgens um 7 Uhr trainiert, dann ging es in die Schule, um 16.30 Uhr war dann meistens noch mal Training. Ich war eines von nur zwei „Stadtkindern“ in meiner Mannschaft, habe also daheim gelebt und war nur tagsüber im Internat.

Wie merkwürdig fühlte es sich an, plötzlich in einer reinen Mädchenmannschaft zu spielen?

Das war erst einmal komisch, weil ich immer gedacht hatte: Warum sollen Frauen nicht genauso gut Fußball spielen können wie Jungs? Ich kannte es ja nicht anders. Aber es war dann schön, zu erleben, dass auch Mädels richtig gut kicken können und ich nicht die Einzige bin, die immer mit Jungs Fußball gespielt hat.

Ab wann war es nicht mehr komisch?

Das hat keine zwei Tage gedauert. Weil ich mit Mädchen zusammen war, die die gleiche Leidenschaft hatten wie ich und die das auch leistungsorientiert machen wollten. Davor kannte ich ja eher nur Mädchen, denen andere Themen wichtiger waren – Themen, mit denen ich mich nicht so identifizieren konnte. Ich hatte davor auch immer mehr männliche Freunde - einfach, weil die ähnliche Interessen hatten.

Gibt’s noch Kontakte aus Peiner Zeit?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ja, ich habe noch Schulfreunde in Dungelbeck und auch Fußball-Freunde direkt in Peine, die kommen auch ab und zu zu unseren Spielen nach Wolfsburg.

Aber die Nähe zur alten Heimat war nicht der Grund für den Wechsel zum VfL?

Auf jeden Fall nicht der Hauptgrund. Meine Mutter lebt mittlerweile im Harz, da ist die Nähe ganz schön. Aber es war eine sportliche Entscheidung – vor allem eine Entscheidung für die besseren Bedingungen hier. Der VfL hat sehr professionelle Strukturen, das ist ein Unterschied zu Potsdam. Dort hatten wir einen Platz, bei dem man sich eigentlich vor jedem Training erst einmal die Knöchel hätte tapen müssen. Hier wird gegebenenfalls der Rasen noch mal schön gewässert, damit wir gut trainieren können.

Wie haben Sie den VfL vor Ihrem Wechsel wahrgenommen?

Als führenden Verein, auch in Europa, zusammen mit Lyon. Mittlerweile sind andere Klubs nachgezogen, haben eine Top-Infrastruktur und sind sportlich auf diesem Level. Das ist gut so, weil es zeigt, wie sich der Frauenfußball entwickelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wohin führt diese Entwicklung? Oder anders gefragt: Wird Frauenfußball irgendwann wie Männerfußball?

Ich mag den ehrlichen Fußball, das Authentische - und dass es Identifikationsfiguren gibt, wie wir sie im Frauenfußball haben. Ich sehe schon die Tendenz, dass es vielleicht irgendwann genauso kommerzialisiert wird wie der Männerfußball. Und da geht es eben eher profitorientiert zu, weil es ein Geschäft ist. Was natürlich auch okay sein kann, es generiert ja beispielsweise Arbeitsplätze. Aber wir sollten immer daran denken, warum wir so gern mit dem Bierchen auf dem Kreisliga-Sportplatz stehen: Weil’s echter Fußball ist. Das sind Werte, die ich gern auch persönlich weitertragen und für die ich stehen möchte. Es geht um Wertschätzung. Darum, dass nicht alles selbstverständlich ist, dass du dafür arbeiten musst. Und auch wenn der Sponsor mit der Idee für ein krasses Fotoshooting um die Ecke kommt, sollte klar sein: An erster Stelle steht immer der Fußball.

Werden Fußballerinnen irgendwann so viel verdienen wie Fußballer?

Vielleicht sollten wir gar unbedingt in die Dimensionen des Männerfußballs vorstoßen. Man könnte ja über Gehaltsobergrenzen bei beiden nachdenken – und das Geld lieber in die Entwicklung des Sports und in die Nachwuchsarbeit stecken. Man muss das abwägen. Nehmen wir jetzt die Investoren-Diskussion in der DFL: Wenn du rein profitorientiert denkst, nimmst du das Geld an. Wenn du die Chance auf das wahren willst, was ich „echten Fußball“ nenne, nimmst du es eben nicht an. Man wird da nie alle zufriedenstellen, aber man muss eine Balance finden.

Was könnte der Markenkern des Frauenfußballs bleiben?

Authentizität. Auf dem Platz musst du dir keine Gedanken machen, wer du bist. Ich glaube, bei den Jungs ist das anders, da spielen Fragen von „Wie stelle ich mich dar?“ bis hin zu „Wen liebe ich?“ und „Wie zeige ich das?“ mehr eine Rolle. Bei uns ist das sehr echt, sehr transparent. Wir sehen uns da in einer Vorbildrolle, auch gesellschaftlich. Wir sind uns dieser Rolle sehr bewusst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Urlaub Wasserski und Surfen

Sie selbst haben vor einigen Tagen ein Bild mit Ihrer Partnerin gepostet – zum ersten Mal?

Ja. Ich habe eine Weile überlegt, ob ich teilen möchte, dass ich eine Partnerin habe. Einerseits soll das Privatleben im Hintergrund bleiben, andererseits will ich auch dazu stehen. Ich bin in allen Belangen authentisch, da wäre es komisch, diesen Teil von mir gar nicht zu zeigen. Das war auch ein Reifeprozess: Mir ist immer klarer geworden, womit ich mich wohlfühle – und dass es mir unglaublich wichtig ist, mir selbst treu zu bleiben. Es fällt mir jetzt leichter, weil ich mehr und mehr gelernt habe, auch zu meiner Meinung zu stehen.

Stichwort „Wohlfühlen“ – stimmt es, dass Sie Wassersport-Fan sind?

Ja, ich hatte in Potsdam eine australische Mitspielerin, die hat mich zum Wasserski und zum Surfen gebracht. Mittlerweile buche ich eigentlich nur noch entsprechende Urlaube – Atlantik, Pazifik, in Australien war ich auch schon mal.

Steht der nächste Urlaub schon?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ja, Portugal – zusammen mit einigen Mitspielerinnen.

Mehr zum Thema Finale am Samstag Novum im Pokalfinale der Frauen: DFB setzt erstmals Videobeweis ein

Zum Windsurfen?

Nein, darauf verzichten wir diesmal, es steht ja noch ein wichtiges Turnier danach an.

Mit Ihnen voraussichtlich als Stammspielerin in der deutschen Mannschaft – zumindest scheint Ihnen die Rolle seit der EM niemand streitig zu machen.

Wenn das so ist, liegt es daran, dass ich mich seit meinem Wechsel nach Wolfsburg hier perfekt entwickeln konnte. Es gab immer wieder Rückschläge, aber es gehört dazu, mental daran zu wachsen. Sonst wäre ich nicht die Fußballerin, die ich heute bin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

...und die im August Weltmeisterin sein wird?

Sagen wir es so: Wie es sich anfühlt, bei einem großen Turnier ein Finale zu verlieren, wissen wir ja seit der EM schon. Jetzt wäre es schön, auch zu erfahren, wie sich ein Sieg bei einem großen Turnier anfühlt.