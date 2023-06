﻿Immer wieder Alexandra Popp: Der VfL Wolfsburg und die Finals in der Champions League

Wolfsburg. Die Geschichte der Wolfsburger Champions-League-Endspiele ist die Geschichte von Alexandra Popp. 2012 kam sie zum VfL, war immer dabei, wenn die Wolfsburgerinnen ins Königsklassen-Endspiel marschierten: 2013, 2014, 2016, 2018, 2020 - und jetzt 2023, am Samstag (16 Uhr) in Eindhoven gegen den FC Barcelona.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim ersten Mal, 2013 in London, kehrte Popp erst kurz vorm Finale nach einer Verletzung ins Team zurück. „Dann wurde ich aus der kalten Hose ins Spiel geschmissen - und dann auch noch auf hinten links“, erinnert sie sich. Martina Müller traf per Handelfmeter, der VfL siegte 1:0 gegen Lyon. Popp: „Wir konnten es absolut nicht glauben, es war das erste Mal Champions League für den VfL, keiner hatte uns auf dem Zettel.“

Das sah ein Jahr später schon anders aus, als Tyresö FF in Lissabon der Finalgegner war. Nach 0:2-Pausenrückstand leitete Popp mit einem Flugkopfball-Treffer eine furiose zweite Halbzeit ein, in der sie auch noch das zwischenzeitliche 3:3 durch Verena Faißt vorbereitete, am Ende gewann der VfL mit 4:3.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Treffer gelang ihr auch 2016 in Reggio Emilia - kurz vor Schluss zum 1:1-Ausgleich, natürlich per Kopf. Wieder war Lyon der Gegner, im Elfmeterschießen verwandelte Popp als erste Schützin eiskalt, am Ende aber ging diesmal das Team aus Frankreich als Sieger vom Platz. Zwei Jahre später, diesmal in Kiew, war erneut Olympique der Finalgeger. Eine Partie, an die Popp jetzt vor dem Finale gegen Barcelona wieder denken musste. „Ich will einfach ein Spiel gewinnen“, so Popp, „aber vielleicht nicht mit allen Mitteln - das wäre übertrieben, sonst fliege ich wieder mit Rot vom Platz....“ Genau das war ihr 2018 passiert. Der VfL führte in der Verlängerung durch einen abgefälschten Schuss von Pernille Harder mit 1:0, als die bereits verwarnte Popp nach einem Foul an Delphine Cascarino Gelb-Rot sah; danach drehte Lyon auf und gewann noch mit 4:1.

2020 trat Popp dann erneut als Torschützin in Erscheinung, schon wieder gegen Lyon. Das Finale vor drei Jahren war der Höhepunkt eines Miniturniers in Spanien, das wegen der Corona-Beschränkungen die Endphase der K.o.-Runde ersetzte und vor leeren Rängen gespielt werden musste. Nach 0:2-Rückstand machte Popp in San Sebastian per Kopf den Anschlusstreffer, am Ende aber gewann der große europäische VfL-Rivale mit 3:1 - ausgerechnet Ex-VfLerin Sara Gunnarsdottir machte den letzten Treffer der Partie.

Viel Final-Erfahrung also bei Popp, viele Erinnerung aus zehn Jahre Champions League. „Dass wir jetzt gerade im Jubiläumsjahr stecken, macht mich ein Stück weit euphorisch“, so die 32-Jährige vor ihrem Königsklassen-Finale Nummer 6. Natürlich könne sie bei Bedarf „die anderen Spielerinnen ein bisschen mitnehmen, ein bisschen lenken“, aber die Mannschaft habe mittlerweile eben auch insgesamt viel Erfahrung in großen Spielen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von den 15 VfLerinnen, die etwa 2020 im Endspiel auf dem Platz standen, sind zehn auch am Samstag noch dabei, zwei davon - Ingrid Engen und Fridolina Rolfö - allerdings im Barca-Trikot. Die anderen sind neben Popp Dominique Janssen, Svenja Huth und Ewa Pajor sowie die vor drei Jahren eingewechselten Lena Oberdorf, Kathy Hendrich, Pia Sophie Wolter und Pauline Bremer. Ohne Einsatz im Kader waren zudem Katarzyna Kiedrzynek, Felicitas Rauch und Joelle Wedemeyer.

Was kann man mitnehmen aus den Endspiel-Erinnerungen? „Jede Saison war anders, jedes Finale war anders“, so Popp. „Nur der Finalgegner war nicht so häufig unterschiedlich.“ Viermal war es Lyon, einmal Tyresö, jetzt ist es zum ersten Mal der FC Barcelona. Die Katalaninnen gewannen 2021 die Champions League, waren 2022 wieder im Endspiel und sind dank ihrer Offensivpower am Samstag Favorit. „Wir sind in einer Position, in der wir nur gewinnen können“, sagt Popp. Aber: „Ich habe das Gefühl, dass wir unter Druck immer am besten spielen, ich weiß auch nicht warum.“ Und gegen die individuelle Barca-Klasse habe der VfL ein Mittel, das international schon oft geholfen hat: „Es ist die Wolfsburg-DNA, dass wir immer über unsere Mentalität gekommen sind.“

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“ (WAZ).