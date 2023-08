VfL Wolfsburg verpflichtet Maehle von Atalanta Bergamo

Der VfL Wolfsburg hat auf der Position des Linksverteidigers nachgelegt und Joakim Maehle von Atalanta Bergamo verpflichtet. Wie der Klub am Samstag mitteilte, hat der 26-Jährige einen Vertrag bis 2027 unterschrieben und kommt laut Berichten für elf Millionen Euro aus Italien. Zuletzt galt auch Robin Gosens als Transfer-Kandidat beim VfL, doch der deutsche Nationalspieler machte klar, dass er bei Inter Mailand bleiben wolle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir freuen uns sehr, dass sich Joakim für den VfL Wolfsburg entschieden hat. Er ist ein sehr erfahrener Spieler, der sowohl die rechte als auch die linke Seite der Abwehrkette besetzen kann. Seine Qualität und seine Erfahrung werden der Mannschaft helfen und ich bin sicher, dass wir in Zukunft viel Freude an ihm haben werden“, wird VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Maehle stand seit Januar 2021 bei Atalanta unter Vertrag, knapp 14 Million Euro zahlten die Bergamasken an den belgischen Klub KRC Genk. Unter Bergamo-Coach Gian Piero Gasperini zählte der 36-malige dänische Nationalspieler (neun Tore) stets zum Stammpersonal und stand in insgesamt 96 Spielen auf dem Feld (sechs Tore, sieben Vorlagen).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Für mich ist der Wechsel nach Wolfsburg in die Bundesliga eine Herausforderung, auf die ich mich sehr freue. In den vergangenen Jahren konnte ich unglaublich viel Erfahrung auf höchstem Niveau in der Serie A sammeln. Jetzt möchte ich mich in der Bundesliga beweisen und ich werde alles daran setzen, mich in meinem neuen Umfeld schnellstmöglich zurechtzufinden“, sagte Maehle.