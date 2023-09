Als Casteels-Nachfolger: Wolfsburg holt wohl Kopenhagen-Keeper

Der VfL Wolfsburg hat offenbar bereits einen Nachfolger für den nach der Saison abwandernden Koen Casteels gefunden. Laut der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung, die wie der Sportbuzzer zum RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) gehört, hat der polnische Torwart Kamil Grabara vom dänischen Meister und Champions-League-Teilnehmer FC Kopenhagen bereits seinen Vertrag bei den Niedersachsen unterschrieben. Demnach soll der VfL eine Ablösesumme in Höhe von rund fünf Millionen Euro für die Dienste des 24 Jahre alten Schlussmanns nach Dänemark überweisen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach der ersten Saison-Niederlage bei der TSG Hoffenheim (1:3) gaben die Wolfsburger am Samstagabend bekannt, dass Casteels und der Klub ihren 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern werden. „Für mich ist der Zeitpunkt gekommen, mich nach neun Jahren beim VfL Wolfsburg zu verabschieden und noch einmal eine neue Herausforderung anzugehen. Ich habe mir diesen Schritt reiflich überlegt und freue mich auf das, was kommt“, sagte der Torwart. In seiner Zeit beim VfL hat der Keeper viel erlebt: Ein Supercup-Sieg gegen Bayern München. Ein Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid. Zwei Relegationsduelle mit Holstein Kiel und Eintracht Braunschweig. Mit aktuell 216 Einsätzen gehört der belgische Torwart zu den fünf Profis mit den meisten Bundesliga-Spielen in der Geschichte des Klubs.

In Wolfsburg wird er nun wohl von Grabara beerbt. Der polnische Keeper wurde unter anderem in der Jugend von Premier-League-Topklub FC Liverpool ausgebildet. In Kopenhagen ist er Stammspieler, absolvierte bereits 87 Pflichtspiele für den Klub. Sein Marktwert wird vom Datenportal transfermarkt.de auf fünf Millionen Euro beziffert.