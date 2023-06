Lecce zieht Kaufoption für Wolfsburg-Profi Pongracic

Er hat keine Zukunft beim VfL Wolfsburg: Der kroatische Abwehrspieler Marin Pongracic schließt sich nach der Leihe endgültig dem italienischen Klub US Lecce an. Der 25 Jahre alte Innenverteidiger spielte bereits in der vergangenen Saison auf für die Süditaliener. Am Freitag einigten sich beide Vereine nach Angaben des VfL auf einen festen Transfer.

Pongracic-Rechtsstreit mit Wolfsburg beigelegt

Pongracic kam im Januar 2020 für neun Millionen Euro von RB Salzburg nach Wolfsburg und spielte in der Saison 2021/2022 bereits ein Jahr auf Leihbasis für Borussia Dortmund. Weil er den VfL während dieser Zeit auf eine Zahlung von Erfolgsprämien verklagte, hatte er bei den Niedersachsen keine sportliche Zukunft mehr. Der Rechtsstreit wurde im vergangenen Jahr im Zuge seines Wechsels nach Lecce beigelegt.

Geschäftsführer Marcel Schäfer hatte der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung (AZ/WAZ) , die wie der Sportbuzzer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) angehört, im Oktober noch gesagt: „Er hat sich einen Platz im Lecce-Team erkämpft. Seine Leistungen sind ordentlich, er macht eine gute und positive Entwicklung.“ Mit Moritz Jenz (FC Lorient) und Cedric Zesiger (Young Boys Bern) haben die Wolfsburger bereits zwei Innenverteidiger verpflichtet.