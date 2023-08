Van de Ven vor Abschied: Wolfsburg offenbar mit England-Klub einig

Micky van de Ven wird den VfL Wolfsburg offenbar in diesem Sommer in Richtung Premier League verlassen. Wie De Telegraaf berichtet, haben sich die Niedersachsen mit dem englischen Top-Klub Tottenham Hotspur bereits über einen Transfer geeinigt. Lediglich der obligatorische Medizincheck des Innenverteidigers stehe noch aus. Dieser soll spätestens am Sonntag, die offizielle Vorstellung des Defensivspielers dann am Montag in London erfolgen.

Zwar verliert der VfL durch den Verkauf des 22-Jährigen einen unter Trainer Niko Kovac gesetzten Stammspieler in der Abwehrzentrale, soll für den Transfer aber eine stattliche Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro zuzüglich möglicher Boni in Höhe von 7,5 Millionen Euro erhalten. Bei den „Spurs“ wird van de Ven, der aktuell noch bis 2027 an Wolfsburg gebunden ist, Berichten zufolge einen Vertrag bis 2028 unterschreiben.

Der elfmalige niederländische U21-Nationalspieler war im Sommer 2021 vom FC Volendam in die Bundesliga gewechselt. Für Wolfsburg war er seither insgesamt 41-mal zum Einsatz gekommen. 33 Partien davon absolvierte er allein in der zurückliegenden Saison, als der Verteidiger lediglich ein Pflichtspiel aufgrund einer Gelbsperre verpasste, ansonsten aber in jeder Begegnung über die volle Distanz auf dem Platz stand. Sein Marktwert wird vom Datenportal transfermarkt.de auf 30 Millionen Euro geschätzt.

Der VfL Wolfsburg hatte in der laufenden Transferphase in Felix Nmecha bereits einen Stammspieler ziehen lassen. Der zentrale Mittelfeldmann ging für eine Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro zu Liga-Konkurrent Borussia Dortmund. Dafür verstärkten sich die Niedersachsen mit Rechtsaußen Vaclav Cerny (für acht Millionen von Twente Enschede), Stürmer Tiago Tomas (acht Millionen, Sporting Lissabon und zuletzt an Stuttgart ausgeliehen) sowie den Innenverteidigern Moritz Jenz (acht Millionen, FC Lorient) und Cédric Zesiger (fünf Millionen, Young Boys Bern).